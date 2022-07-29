Таку думку 24 каналу висловив російський опозиційний журналіст та політик Ігор Яковенко. За його словами, у російському генштабі починають сумніватися в адекватності очільника кремля.

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"Є розуміння того, що путін – божевільний, і його плани неможливо реалізувати. Однак ніхто із генералів не виступить проти війни", – сказав Яковенко.

"До суду путін може не дожити"

Втім, на думку опозиціонера, ситуація може змінитися, коли путін втратить свій авторитет.

"Вирішальним моментом буде відмова великої частини силовиків підтримувати путіна", – зазначив Яковенко.

Він додав, що кремлівський диктатор може позбутися підтримки навіть у найближчому оточенні.

Коли від путіна почне відверто "пахнути" безсиллям, йому кінець. Швидше за все, його "пристукнуть" свої ж. До суду він може не дожити,

– наголосив журналіст.

Коли путін втратить владу

Яковенко припустив, що крісло під путіним може захитатися зовсім скоро.

На мою думку, це станеться тоді, коли російська армія зазнає серйозної поразки на фронті та буде розгромлена,

– зазначив він.

Опозиціонер додав, що своєрідною точкою неповернення може стати втрата росіянами Херсона.

Коли українська армія звільнить Херсон, це вже похитне авторитет путіна. Пояснити це росіянам буде неможливо,

– сказав політик.

Тоді, за його словами, у силовиків страх відповідальності за злочини пересилить страх перед путіним, і вони будуть готові до активних дій.

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