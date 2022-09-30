"Легитимность Путина снизится": при каком условии главу Кремля могут попытаться свергнуть

На фоне объявленной мобилизации в некоторых регионах России возникли протесты. В то же время, к попытке свержения самого Путина может привести снижение его легитимности.

Об этом 24 каналу сказал международный обозреватель, российский оппозиционный журналист Иван Яковина. Он отметил, что самое главное не наличие у кого-то войска, а отсутствие у главы Кремля легитимности.

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При каком условии могут попытаться свергнуть Путина

Яковина отметил, что российская армия уже потерпела серьезное поражение в Харьковской области. А сейчас, например, все идет к тому, что оккупационные войска будут оцеплены в Лимане.

Будет три – четыре таких крупных поражения, подряд желательно, то легитимность Владимира Путина как военного лидера, а именно такой тип легитимности он сейчас себе выбрал, опустится ниже плинтуса”,

– сказал российский оппозиционный журналист.

Соответственно, объяснил он, Путин перестанет быть в глазах своих собственных миньонов и клевретов достойным выполнения его приказов. То есть глава Кремля просто потеряет легитимность лидером. Тогда, возможно, будут какие-то заговоры и попытки его свергнуть.

Он добавил, что это необязательно должны быть какие-то хорошо вооруженные лица, а может быть абсолютно кто-либо. Поэтому самое главное не наличие каких-либо вооруженных сил, а отсутствие у Путина легитимности.

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Российская пропаганда очень мощная

Яковина отметил, что многие люди в Российской Федерации до сих пор верят, что Владимир Путин является хорошим командиром.

Потому что российская пропаганда – это страшной сила "машина". Она мозг человека измельчает буквально через несколько часов,

– объяснил международный обозреватель.

По его словам, если же подвергать ее влиянию человека месяцами, то результат будет очень печальным. Поэтому очень многие россияне считают, что война идет отлично и Россия побеждает. Это удивительно звучит, но именно так и есть.

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