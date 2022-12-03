Горячий прием гарантирован: в России заявили, что Путин поедет на Донбасс

Спикер Путин Дмитрий Песков заявил, что Путин приедет на Донбасс. Однако когда именно это произойдет, он не уточнил.

Песков заявил, что Путин приедет на Донбасс "со временем". Очень интересно, когда это "со временем" наступит, поскольку за годы оккупации Донецка и Луганска диктатор ни разу туда не приехал. Об этом сообщает 24 канал.

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Украина устроила бы пышный прием

Активист Сергей Стерненко посоветовал Путина прогуляться у складов с боеприпасами и знаменитого "родничка" в Макеевке.

Прессек Путина Песков заявил, что Путин когда-нибудь посетит Донбасс. Есть предложения по локациям: ресторан "Сепар", лифты в Донецке, склады с боеприпасами, "генпрокуратура ЛНР", родничек,

– написал Стерненко.

В России "подгорает" из-за визитов Зеленского на прифронтовые территории

Пока Путин укрылся в бункере и периодически выходит на свет, чтобы имитировать бурную политическую деятельность в стране, президент Украины выезжает на прифронтовые территории и в регионы, освобожденные от российской оккупации.

В частности, Зеленский был в освобожденном Изюме, Херсоне, а также в Николаеве и Запорожье. Россияне буквально взрываются от этих визитов. Они не понимают, почему российское командование "ничего с этим не делает". Нравственный дух русских захватчиков из-за этого падает еще больше.

Однако это не главное. Самое главное, что в те населенные пункты, куда пришла Россия со своим "миром", приходят разрушения. Гуманитарный кризис, отсутствие тепла, связи и воды – так уже более полугода живут украинцы на территориях, которые сумели захватить оккупанты. И Путину их судьбы отнюдь не интересны.