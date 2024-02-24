Израильский журналист Цви Зильбер убежден, что путинский режим не проживет еще целый год. Об этом он сказал 24 Каналу, отметив, что это его субъективное предположение.

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Сколько еще продержится путинский режим

Я не верю, что этот режим просуществует до 2025 года. Нельзя бесконечно закручивать гайки – рано или поздно резьбу срывает и это все прорывает. Этот режим создает вокруг себя пропагандистский "туман", кажется, будто он крепкий, у него нет никаких проблем, куча денег, человеческого ресурса и ракет и тому подобное. Но это все не так,

– сказал израильский журналист.

Мы уже можем наблюдать, что ресурсы России истощаются. В частности, за нефть Кремль получает гораздо меньше денег, чем раньше. Прибыли от продажи газа значительно снизились.

Интересно! В Пентагоне оценили, сколько Россия потеряла на войне против Украины. За два года полномасштабного вторжения Кремль потерял 1,3 триллиона долларов экономического роста до 2026 года.

У россиян становится больше проблем: что известно