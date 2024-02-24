Ізраїльський журналіст Цві Зільбер переконаний, що путінський режим не проживе ще цілий рік. Про це він сказав 24 Каналу, зазначивши, що це його суб'єктивне припущення.

Читайте також "Путін перетнув усі червоні лінії": Зеленський пояснив, коли може скінчитися війна в Україні

Скільки ще протримається путінський режим

Я не вірю, що цей режим проіснує до 2025 року. Не можна нескінченно закручувати гайки – рано чи пізно різьбу зриває і це все прориває. Цей режим створює навколо себе пропагандистський "туман", здається ніби він міцний, у нього немає жодних проблем, купа грошей, людського ресурсу та ракет тощо. Але це все не так,

– сказав ізраїльський журналіст.

Ми вже можемо спостерігати, що ресурси Росії виснажуються. Зокрема, за нафту Кремль отримує набагато менше грошей, ніж раніше. Прибутки від продажу газу значно знизилися.

Цікаво! У Пентагоні оцінили, скільки Росія втратила на війні проти України. За два роки повномасштабного вторгнення Кремль втратив 1,3 трильйона доларів економічного зростання до 2026 року.

У росіян більшає проблем: що відомо