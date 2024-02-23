Британська розвідка констатувала, що російське керівництво продовжує посилювати цензуру всередині країни щодо звичайних громадян та ЗМІ. Про це мовиться у розвідувальному огляді Міністерства оборони Британії від 23 лютого.

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У Росії посилюють цензуру

Британська розвідка нагадала, що 14 лютого президент Росії Владімір Путін підписав закон, яким уможливив покарання у вигляді конфіскації майна за "поширення неправдивої інформації" про російську армію.

Перед цим у Держдуму Росії внесли проєкт, який розширить підстави для оголошення "небажаною організацією". Ймовірно, це спрямовано на подальше обмеження діяльності російськомовних служб західних медіа, як "Радіо Свобода", DW та BBC.

Ці кроки є частиною ширшої тенденції з боку влади РФ щодо контролю за внутрішнім інформаційним полем, щоб обмежити критику і висловлення незгоди. Хоча така тенденція спостерігалась вже багато років, процеси значно посилилися після початку повномасштабної війни Росії проти України,

– зазначили у британській розвідці.

Кремль готує росіян до затяжної війни

Раніше у британській розвідці повідомили, що населення Росії готують до затяжної війни. 14 лютого речник Путіна Пєсков виступив перед журналістами та заявив, що буцімто "спеціальна військова операція може тривати трохи довше". Він заявив, що "операція проти України" переросла в "війну проти колективного Заходу".

У британській розвідці зауважили, що такі наративи загалом відповідають кремлівській пропагандистській риториці, яка намагається виправдати тривалість війни та масштаб російських втрат, зображуючи війну проти українців як прямий конфлікт із Заходом.