Розвідка Британії у щоденному зведенні навела до прикладу слова речника Путіна Дмітрія Пєскова, який днями виступив із заявою. Так, Пєсков сказав, що "спецоперація може тривати трохи довше".

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Які наративи поширює Кремль

Речник Путіна Пєсков 14 лютого виступив перед журналістами та заявив, що буцімто "спеціальна військова операція може тривати трохи довше". Він пояснив свої слова тим, що все буцімто почалося, як операція проти України, але "набуло форми війни проти колективного Заходу, війни, коли країни колективного Заходу на чолі зі США безпосередньо залучений до цього конфлікту".

У британській розвідці заявили, що такі наративи загалом відповідають кремлівській пропагандистській риториці, яка намагається виправдати тривалість війни та масштаб російських втрат, зображуючи війну як прямий конфлікт із Заходом.

Це є частиною офіційної російської версії, яка майже напевно спрямована на те, щоб підготувати населення країни до довгострокового конфлікту і пов'язаного з ним зниження рівня життя всередині країни, одночасно забезпечуючи впевненість в остаточній перемозі Росії,

– заявили у розвідці Великої Британії.

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