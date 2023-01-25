Европейский суд по правам человека признал, что Россия взяла под контроль Донбасс с 2014 года
Источник:Андрей Ермак
Европейский суд по правам человека объявил свое решение о приемлемости межгосударственного дела "Украина и Нидерланды против России".
Дело касается административной практики нарушений Россией прав человека на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей с 2014 года, а также ущерб МН17.
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Юридический фронт против России
Руководитель Офиса президента Андрей Ермак подчеркнул, что это решение поможет привлечь Россию к ответственности за оккупацию наших территорий, нарушение прав человека и другие преступления.
И это далеко не единственное дело. Мы продолжим системно давить и добивать врага повсюду,
– добавил он.
Судья зачитала краткую версию решения суда о совместной жалобе правительств Украины и Нидерландов против Российской Федерации.
Суд отклонил возражение России
Россия во время рассмотрения дела отрицала возможность рассмотрения дела и объясняла, что речь идет о территории Украины, которой руководили сепаратисты.
Украина настаивала, что речь идет о фактически оккупированной Россией территорией. "Суд отклонил возражение России единогласно", – объяснила глава суда.
Суд единогласно решил, что с 11 мая 2014 г. события подпадают под юрисдикцию суда", поскольку "территории, захваченные сепаратистами, находились под контролем Российской федерации,
– подчеркнула судья.
Что известно о деле "Украина и Нидерланды против России"
- Дело находится в производстве Европейского суда по правам человека с 2014 года, то есть с момента первых межгосударственных жалоб Украины о событиях в Крыму и на востоке Украины.
- Она касается массовых и систематических нарушений прав человека на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, похищения и попыток незаконного вывоза детей-сирот из Донецкой и Луганской областей на территорию России в 2014 году и сбивание самолета рейса MH17.