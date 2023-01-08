Переломная точка: когда в России поймут, что страна обречена
Даже военные поражения в Украине не изменили взгляды россиян на военную агрессию против нашего государства. А какие-либо провалы российская пропаганда успешно выдает чуть ли не за "победы".
Общий фон пропаганды остается достаточно бодрым благодаря оккупации новых территорий после 24 февраля 2022 года. Об этом в стриме 24 канала рассказал российский оппозиционный политик Гарри Каспаров.
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Переломная точка в сознании россиян
По словам собеседника, россиян успешно зомбировали на то, что Россия "сейчас всех разбомбит, уничтожит всю энергетическую инфраструктуру, а вся Европа замерзнет".
Потому пока картинка не очевидна. Да, тормозят, не достигли сверхрезультатов. Но "сейчас домобилизуемся и где-то прорвемся",
– рассказывает Гарри Каспаров.
Он также подчеркивает, что именно украинский Крым является скрепой, на которой держится российский миф. Мол, Путин перешел к внешней агрессии против Украины именно в то время, когда у него закончились возможности удерживать этот миф внутри самой России.
"Крым – это скрепа. Как только станет понятно, что Крым потерян или будет потерян в ближайшее время, возникнут вопросы. Любому диктатору нужен миф. Это форма правления, которая использует мифологию для оправдания собственных действий", – объясняет российский оппозиционер.
Поэтому он уверен, что переход к контрнаступлению ВСУ в сторону Крыма станет переломной точкой в сознании большинства россиян.
Стрим с Гарри Каспоровым – смотрите видео
Последствия потери Крыма для России
Российский оппозиционер отмечает, что история России уже не раз демонстрировала, что серьезные поражения всегда приводят к сдвигу сознания.
Украинская победа означает, что в Россию будет вынуждена вернуться разгромленная армия. Несколько сотен тысяч вооруженных и злых людей, считающих себя обманутыми,
– подчеркивает Гарри Каспаров.
И это все будет происходить на фоне санкций, уже сейчас опускающих российскую экономику на самое дно. И это все вместе, по мнению собеседника, будет необходимыми "ингредиентами" для революционного взрыва.
Как Россия оправдывает свои поражения
- Что лучше России удается на войне – так это филигранно объяснять собственные военные поражения. Это началось еще с разгрома русской армии на Севере Украины.
- Тогда Россия была вынуждена бежать из Киевской, Черниговской и Сумской областей. Тогда этот шаг назвали "жестом доброй воли", что в итоге стало одним из самых популярных мемей этой войны.
- Также объясняли и бегство с острова Змеиного, а потопление Москвы назвали неудачным курением, что тоже стало мемом. Подробнее о российских объяснениях собственных поражений – читайте в нашем материале.