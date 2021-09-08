Об этом в эфире 24 канала сказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко. Он отметил, что Украина должна быть готова к моменту, когда это окно возможности появится.

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"После саммита НАТО подтверждено евроатлантическое направление Украины. Я для себя понимаю это так, что нам предлагают читать между строк. Нам дают понять, что мы будем членом Альянса, но для этого должны быть предпосылки и "окно возможностей", – объяснил Мусиенко.

Первое – власть России

Мусиенко считает, что возможность появится, когда будет транзит власти и смена руководства в России.

"Именно в период, когда новый президент не укрепится, у них будут разборки, а они обязательно будут у российских элит", – отметил руководитель Центра военно-правовых исследований.

Второе – аргументы скептиков

Мусиенко уверен, что нужно выбить все аргументы у скептиков, которые говорят, что Украина не проводит реформы и не борется с коррупцией.

"В этом направлении мы должны работать. Надо почувствовать и увидеть это окно возможностей, а тогда настаивать на Плане действий по членству в НАТО", – заверил он.

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