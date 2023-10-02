В этом году можем выйти на переговоры о членстве в ЕС: Зеленский обратился к украинцам

В традиционном вечернем обращении президент поблагодарил защитников за мужество, а партнеров – за поддержку. Много внимания он уделил выездному заседанию Совета по иностранным делам Евросоюза, которое состоялось 2 октября.

По словам президента, сегодня очень "евросоюзовский" день. В условиях войны, которую Украина ведет против России, это очень символично.

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О чем говорил Зеленский

Чувствуется, как именно будет выглядеть, что будет звучать, какие вопросы и как будут решаться, когда Украина полноправно присоединится к Евросоюзу,

– акцентировал глава государства.

Он подчеркнул, что такой выездной формат Совет по иностранным делам Евросоюза практикует впервые. Это первое заседание за пределами ЕС, но Зеленский назвал его таким, которое состоялось за пределами Евросоюза только формально. Таким образом президент выразил уверенность, что Украина войдет в Европейский Союз как полноправный член.

Встреча, по его словам, была продуктивной, содержательной и, что немаловажно, в интересах всей Европы. Украина защищает те принципы, которые положены в основу европейского единства, поэтому должна и политически присоединиться к кругу европейских народов.

Сегодня мы говорили о полноправном присоединении Украины к ЕС. Наша ключевая интеграционная цель – в этом году выйти на решение о начале переговоров по членству. И сегодня я снова услышал на встречах, на переговорах, что это абсолютно возможно. Украина точно выполнит свою часть работы – семь рекомендаций Еврокомиссии,

– говорит Зеленский.

С европейскими чиновниками обсудили и необходимость перекрыть лазейки, с помощью которых россияне обходят санкции; говорили про экспорт зерна и безопасность в Черном море, усилении ПВО.

Двусторонние встречи лидера государства

Президент Украины провел встречи с верховным комиссаром по внешней политике и политике безопасности Жозепом Боррелем и с вице-премьер-министром – министром иностранных дел Италии господином Таяни. Он поблагодарил Борреля "за искреннюю и добрую веру в Украину, за неизменную поддержку".

С Джорджи Мелони, министром иностранных дел Италии, подписали соглашение о восстановлении разрушенного российской ракетой Спасо-Преображенского собора в Одессе.

Дания откроет в Николаеве отделение своего посольства. По словам Зеленского, "это образцовый пример патроната над восстановлением региона и абсолютно эффективный путь к реализации наших договоренностей с госпожой премьер-министром Дании Фредериксен".

С министром обороны Эстонии обсудили продолжение сотрудничества. Эта страна предоставила уже 16 оборонных пакетов.

В телефонном разговоре с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляен говорили о политическом взаимодействии, путях солидарности в Европе и экспорте украинского зерна. Как отметил президент, "очень важно, чтобы все в Европе одинаково соблюдали европейские нормы и не нарушали заключенные соглашения".

С премьер-министром Испании Санчесом обсудили международные мероприятия. Эта страна будет председательствовать в Совете ЕС.

Глава нашего государства подчеркнул: международное право победит, а помощь Украине – это вклад в глобальную безопасность. Когда Россия проиграет, то проиграет сама идея агрессии.

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Благодарность украинским защитникам от президента

И еще одна благодарность. Наши воины. 58-я отдельная мотопехотная бригада имени гетмана Выговского, наша знаменитая "Семьдесятдевятка" ДШВ и 128-я отдельная бригада Сил теробороны – спасибо вам, воины, за чрезвычайно устойчивую и эффективную оборону в районах Урожайного, Марьинки. Вы – настоящая сила Украины. Молодцы!

– подытожил Зеленский.

Обращение Владимира Зеленского 2 октября: смотрите видео