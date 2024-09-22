Путин этого боится: что может побудить россиян к многомиллионному бунту

Россия продолжает войну против Украины, однако человеческие ресурсы в стране-агрессоре заканчиваются. Военно-политическое окружение Владимира Путина давит на него, чтобы он совершил решительный шаг, однако диктатор боится, что он приведет к многомиллионным бунтам.

Говорится об объявлении мобилизации в России. Политический аналитик, российская оппозиционерка Ольга Курносова рассказала 24 Каналу, что из-за нее протесты россиян не остановит даже полиция.

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Что может побудить россиян к многомиллионному бунту

Политический аналитик объяснила, что российский диктатор очень боится социального недовольства, бунтов или даже революции, если он официально объявит о волне мобилизации в России.

Если на революцию выйдут, например, 10 тысяч россиян, их могут расстрелять. Однако с миллионом этого никто не сделает. Ни военные, ни полиция с ними не справятся,

– отметила Курносова.

По словам политического аналитика, ее часто задерживали на акциях протеста, на которые она ходила, и полицейские каждый раз спрашивали, почему же на бунт вышло так мало людей, ведь если бы их было больше, они бы их разогнать не смогли и перешли бы на сторону протестующих.

Что такое миллион на улицах Москвы или Петербурга? Это означает, что те же полицейские понимают, что среди этого миллиона есть их друзья, знакомые и родные, в которых они выстрелить точно не смогут,

– отметила Курносова.

По словам политического аналитика, ФСО, федеральная служба охраны России, проводит свои закрытые опросы среди россиян и знает их настроения. Жители страны-агрессора очень негативно настроены относительно новой волны мобилизации.

"Поэтому, если повести ее сегодня, когда Россия находится в гораздо худшем положении, чем в 2022 году, Кремль не понимает и не знает, чем она может закончиться. Точка кипения приближается", – подчеркнула Курносова.

Обратите внимание! Аналитики Института изучения войны сообщили, что поскольку Кремль боится объявления мобилизации из-за негативных настроений россияне, Путин пытается осуществлять ее неофициально, а именно возлагает надежды на добровольцев и нерегулярные формирования.