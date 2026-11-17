Военный эксперт Роман Свитан в эксклюзивном аналитическом обзоре для 24 Канала объяснил реальные последствия украинских ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам и логистике.

Горящие российские нефтеперерабатывающие заводы создают впечатление, что экономика страны-агрессора вот-вот столкнется с критическим дефицитом топлива. Однако даже уничтожение 30 % мощностей не означает, что Россия утратила способность обеспечивать собственные нужды и армию. Советская система проектирования оставила ей значительный запас прочности, поэтому одних только ударов по НПЗ для экономического истощения недостаточно.

Украина постепенно расширяет перечень целей: под прицелом оказываются не только заводы, но и порты, нефтехранилища и объекты, через которые проходит топливная логистика. Специально для 24 Канала военный эксперт и полковник запаса ВСУ Роман Свитан объяснил, почему эта стратегия может оказаться гораздо более болезненной для России, и предположил, сколько времени потребуется, чтобы ее нефтяная отрасль начала серьезно пробуксовывать.

Уничтожение 30% нефтеперерабатывающих мощностей – лишь начало

В последние недели украинские силы существенно активизировали удары по российской нефтеперерабатывающей инфраструктуре. По официальным данным, нарушена работа значительной части крупнейших НПЗ России. Однако визуальный эффект от пожаров на нефтебазах не должен создавать иллюзию скорой победы на экономическом фронте.

Дело в том, что при проектировании этих заводов во времена Советского Союза инженеры закладывали тройное дублирование по мощности. Этот расчет делался именно на случай масштабной войны, а также для компенсации остановок на сезонные регламентные ремонты.

На практике это означает, что у России есть огромный запас прочности. Когда украинские дроны занимают 30 % нефтепереработки, в распоряжении агрессора остаются еще две трети мощностей. Даже одной трети от общего объема достаточно для того, чтобы минимально подпитывать российскую экономику и полностью обеспечивать потребности оккупационной армии.

Поэтому текущие успехи – лишь первый этап долгой кампании. Чтобы российская нефтегазовая отрасль, являющаяся своеобразной кровеносной системой экономики России, начала реально останавливаться, необходимо уничтожить минимум 66% заводов.

Алгоритм истощения: от портов до резервуаров

Понимая невозможность мгновенного уничтожения всех НПЗ, украинские силы применяют комплексный подход. Поражение трети заводов уже вынудило российскую нефтегазодобывающую отрасль менять логистику.

Свободную нефть, которую не успевают перерабатывать, россияне начали массово закачивать в демпферные емкости в портах и на линейно-производственных диспетчерских станциях. Именно поэтому целями становятся такие объекты, как порт Азов или резервуаров в Самаре.

Россияне практически полностью заполнили самарские емкости, которые могут хранить до полутора миллионов тонн нефти. Уничтожение таких переполненных баз наносит колоссальный одномоментный ущерб.

Атака на порт Азов имела стратегическое значение, ведь это один из ключевых узлов на Азово-Донском направлении. Через него осуществляется перевалка топлива, которое снабжает российскую группировку в оккупированном Крыму, а далее по цепочке перебрасывается на Херсонское и Запорожское направления. Вывод из строя портового оборудования и соседней газоперекачивающей станции разрывает эту логистическую артерию.

Успех этих ударов, как и атак на объекты в районе Керченского моста, обеспечивается новой тактикой изнурения российской противовоздушной обороны. Ни одна система ПВО в мире не способна гарантировать стопроцентную безопасность объекта, если на него совершается профессиональная и массированная атака.

Украинский ВПК достиг уровня, когда способен выпускать сотни дронов в сутки. Около 90% из них – это дроны-ловушки.

Их главная задача заключается в изнурении системы ПВО противника. Они отвлекают на себя дорогостоящие зенитные ракеты и истощают ресурс российской истребительной авиации. Когда московская или керченская ПВО перегружается сотнями ложных целей, в этот поток вплетаются ударные беспилотники или ракеты с системами машинного зрения, которые точно поражают заданные координаты.

Когда экономика России начнет спотыкаться

Системная работа по российской инфраструктуре требует времени. По оценкам, для критического разрушения нефтяной отрасли России нужно работать с текущей интенсивностью еще что-то вроде полтора года. Особенно важны удары в зимний период, когда уничтожение производства дизельного топлива и авиационного керосина (который используется для защиты топлива от парафинизации) наносит наибольший ущерб.

Если темп атак не снизится и россиянам не дадут времени на восстановление поврежденных установок, российская экономика начнет серьезно спотыкаться уже весной следующего года.

Это станет катализатором внутренних разрушительных процессов, которые в перспективе могут привести к неконтролируемой дестабилизации внутри самой страны-агрессора.