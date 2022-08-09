В ближайшие дни россию объявят государством-спонсором терроризма, – Пионтковский

Уже не первый месяц Украина требует признать россию государством-спонсором терроризма за ее преступные действия против нашего народа. Казалось бы, что это не требует даже обсуждения, однако заслуженного статуса у страны-агрессора до сих пор нет.

Маховик раскручивается, хоть и с сопротивлением

Но процесс не стоит на месте, и все указывает на то, что вскоре она все же получит это звание, а с ним и соответствующие последствия. Об этом в эфире 24 канала рассказал российский публицист и оппозиционный политик Андрей Пионтковский.

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Он отметил, что согласно американскому законодательству, признавать государство спонсором терроризма должен госсекретарь. Именно сейчас Конгресс США и требует от Энтони Блинкена это сделать.

Это имеет большое политическое, психологическое и экономическое значение,

– констатировал Пионтковский.

Как считает публицист, единственное, что сейчас тормозит этот процесс и останавливает Госдепартамент США – это то, что тогда им придется налагать санкции на своих союзников в Европе, которые продолжают общение с государством-спонсором терроризма, в том числе и в экономической сфере.

Однако он убежден, что россию все же объявят спонсором терроризма. Более того, по мнению публициста это произойдет уже в ближайшие дни.

"То, что должно произойти, произойдет. Вы помните, какое было огромное сопротивление против поставок Украине Stinger, Javelin, HIMARS, ракет дальностью в 300 километров? С сопротивлением, но все же этот маховик раскручивается, и идет в одну сторону", – считает Пионтковский.

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