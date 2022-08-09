Маховик розкручується, хоч і зі спротивом

Але процес не стоїть на місці, і все вказує на те, що невдовзі вона все ж отримає це звання, а з ним і відповідні наслідки. Про це в ефірі 24 каналу розказав російський публіцист та опозиційний політик Андрій Піонтковський.

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Він зауважив, що згідно з американським законодавством, визнавати державу спонсором тероризму має держсекретар. Власне зараз Конгрес США і вимагає від Ентоні Блінкена це зробити.

Це має велике політичне, психологічне та економічне значення,

– констатував Піонтковський.

Як вважає публіцист, єдине, що зараз гальмує цей процес та зупиняє Держдепартамент США – це те, що тоді їм доведеться накладати санкції на своїх союзників у Європі, які продовжують спілкування з державою-спонсором тероризму, зокрема й в економічній сфері.

Однак він переконаний, що росію все ж оголосять спонсором тероризму. Ба більше, на думку, публіциста це станеться вже найближчими днями.

"Те, що має відбутися, відбудеться. Ви пам'ятаєте, який був величезний спротив проти постачання Україні Stinger, Javelin, HIMARS, ракет дальність у 300 кілометрів? Зі спротивом, але все ж цей маховик розкручується, і йде в один бік", – вважає Піонтковський.

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