Когда Сенат начнет рассматривать импичмент Трампу: известна дата
Палата представителей импичмент 45 президенту США Дональду Трампу объявила 13 января. В Сенате рассматривать этот вопрос начнут 8 февраля – это подтвердил лидер большинства и представитель Демократической партии Чак Шумер.
Когда Сенат начнет рассматривать импичмент Трампу
Лидер сенатского большинства и представитель Демократической партии Чак Шумер сообщил, что Сенат начнет рассматривать вопрос об импичменте 45 президента США Дональда Трампа 8 февраля. Об этом рассказали в АР.
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Вечером пятницы, 22 января, демократы достигли соглашения с республиканцами по рассмотрению импичмента именно в этот день:
- 8 февраля касаемо Трампа озвучат вступительные аргументы обвинения.
- Речь о подстрекательствах к восстанию, которые привели к беспорядкам в Вашингтоне 6 января.
Статьи обвинения Палата представителей Конгресса США передаст в Сенат в понедельник, 25 января. Поэтому юристы Трампа будут иметь достаточно времени, дабы подготовиться к началу дебатов.
Второй импичмент Дональда Трампа: что следует знать
- 13 января 2021 Палата представителей Конгресса США объявила об импичменте президента Трампа.
- 221 демократ и даже 10 республиканцев поддержали это решение.
- Трамп стал единственным президентом в истории страны, которому Палата представителей объявляла импичмент дважды.
- В первый раз скандал связывали с сыном Байдена и разговором Трампа с Зеленским.
- Во второй же раз речь идет о возможной причастности Трампа к беспорядкам в Вашингтоне 6 января.
Беспорядки в Вашингтоне 6 января: что следует знать / Инфографика 24 канала
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