Палата представителей импичмент 45 президенту США Дональду Трампу объявила 13 января. В Сенате рассматривать этот вопрос начнут 8 февраля – это подтвердил лидер большинства и представитель Демократической партии Чак Шумер.

Когда Сенат начнет рассматривать импичмент Трампу

Лидер сенатского большинства и представитель Демократической партии Чак Шумер сообщил, что Сенат начнет рассматривать вопрос об импичменте 45 президента США Дональда Трампа 8 февраля. Об этом рассказали в АР.

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Вечером пятницы, 22 января, демократы достигли соглашения с республиканцами по рассмотрению импичмента именно в этот день:

8 февраля касаемо Трампа озвучат вступительные аргументы обвинения.

Речь о подстрекательствах к восстанию, которые привели к беспорядкам в Вашингтоне 6 января.

Статьи обвинения Палата представителей Конгресса США передаст в Сенат в понедельник, 25 января. Поэтому юристы Трампа будут иметь достаточно времени, дабы подготовиться к началу дебатов.

Второй импичмент Дональда Трампа: что следует знать

13 января 2021 Палата представителей Конгресса США объявила об импичменте президента Трампа.

221 демократ и даже 10 республиканцев поддержали это решение.

Трамп стал единственным президентом в истории страны, которому Палата представителей объявляла импичмент дважды.

В первый раз скандал связывали с сыном Байдена и разговором Трампа с Зеленским.

Во второй же раз речь идет о возможной причастности Трампа к беспорядкам в Вашингтоне 6 января.



Беспорядки в Вашингтоне 6 января: что следует знать / Инфографика 24 канала