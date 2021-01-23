Палата представників імпічмент 45 президенту США Дональду Трампу оголосила 13 січня. У Сенаті розглядати це питання почнуть 8 лютого – це підтвердив лідер більшості та представник Демократичної партії Чак Шумер.

Коли Сенат почне розглядати імпічмент Трампу

Лідер сенатської більшості та представник Демократичної партії Чак Шумер повідомив, що Сенат почне розглядати питання про імпічмент 45 президента США Дональда Трампа 8 лютого. Про це розповіли в АР.

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Увечері п'ятниці, 22 січня, демократи досягли угоди з республіканцями щодо розгляду імпічменту саме цього дня:

8 лютого щодо Трампа озвучать вступні аргументи за звинуваченням.

Мовиться про підбурювання до повстання, які призвели до заворушень у Вашингтоні 6 січня.

Статті звинувачення Палата представників Конгресу США передасть до Сенату у понеділок, 25 січня. Тож юристи Трампа матимуть достатньо часу, аби підготуватися до початку дебатів.

Другий імпічмент Дональда Трампа: що слід знати

13 січня 2021 року Палата представників Конгресу США оголосила про імпічмент президента Трампа.

221 демократ і навіть 10 республіканців підтримали це рішення.

Трамп став єдиним президентом в історії країни, якому Палата представників оголошувала імпічмент двічі.

Першого разу скандал пов'язували з сином Байдена та розмовою Трампа зі Зеленським.

У другій же раз мовиться про можливу причетність Трампа до заворушень у Вашингтоні 6 січня.



Заворушення у Вашингтоні 6 січня: що слід знати / Інфографіка 24 каналу

Цікаво, що у Конгрес внесли й подання про імпічмент нового президента – Джо Байдена. Республіканка Марджорі Грін звинуватила того у зловживанні владою під час перебування на посаді віцепрезидента у 2009 – 2017 роках.