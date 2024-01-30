Россия может потерять Балтийское море благодаря Швеции

В ближайшее время Швеция станет 32-м членом НАТО. Членом крепкого Альянса, который Путин собирался остановить, но так и не остановил.

Немного поторговавшись, Турция получила кое-что за ратификацию вступления Швеции в НАТО.

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Венгерский премьер Виктор Орбан также поторговался, но ничего не получил кроме дипломатической оплеухи и затем также ратифицировал договор. После Турции уже не было за кем прятаться и все могло закончиться тем, что Орбана просто выгнали бы не только из НАТО, но и Евросоюза. Политик решил не испытывать судьбу, потому что уже вся Европа знает, кем он является на самом деле.

Как Швеция усилит НАТО

Так что Швеция в НАТО. Что это значит? Этот важный вопрос влияет на безопасность всей Европы.

У шведских вооруженных сил есть огромный резерв с около полумиллиона человек служивших в армии. Для десятимиллионной страны это достаточно много.

Кроме того, шведский флот состоит из 387 кораблей среди которых есть одни из лучших подлодок в мире "Готланд", которые специально предназначены для мелкого Балтийского моря. Есть множество корветов. В общем шведский флот достаточно мощный.

Авиационный парк насчитывает 210 самолетов, среди которых есть истребители Gripen. Это шведский самолет 4-го поколения, который продают разным странам и иногда он даже конкурирует с F-16.

В Швеции есть свой военно-промышленный комплекс хорошего качества.

Шведский бренд Ericsson является одним из мировых лидеров по развитию связи.

Все это дополняется огромным количеством артиллерии, которую Швеция накопила во время холодной войны.

Словом Швеция это страна, которая действительно усилит НАТО.

Россияне сегодня любят рассказывать, как они победили шведов под Полтавой. Но справедливо заметить, что тогда у шведов не было пушек, а московиты нанесли кучу металлолома и победили благодаря численному преимуществу. Если взглянуть на битвы начала 17 века, то там все иначе. Там шведы вместе с поляками не раз показывали московитам их место.

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Швеция – это очень удачное дополнение к НАТО. Самое главное, что теперь если страны НАТО захотят, то российский флот не сможет выйти в Балтийское море. Балтийское море практически превращается во внутреннее озеро НАТО. Так, как всегда и было. В России остается два морских аппендикса Калининградская область и Финский залив.

Вот это и есть мощные достижения российского руководства, собравшегося останавливать НАТО.