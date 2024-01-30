Трішки поторгувавшися, Туреччина отримала дещо за ратифікацію вступу Швеції в НАТО.

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Угорський прем'єр Віктор Орбан також поторгувався, але нічого не отримав, окрім дипломатичного ляпаса, й також ратифікував договір. Після Туреччини вже не було за ким ховатися й все могло закінчитися тим, що Орбана просто б вигнали не лише з НАТО, а і Євросоюзу. Політик вирішив не випробовувати долю, бо вже вся Європа знає, ким він є насправді.

Як Швеція посилить НАТО

Отож, Швеція в НАТО – що це означає? Це важливе питання, адже впливає на безпеку всієї Європи.

У шведських збройних сил є величезний резерв – близько пів мільйона людей, які служили в армії. Для десятимільйонної країни це досить багато.

Крім того, шведський флот складається з 387 кораблів, серед яких є одні з найкращих підводних човнів у світі "Готланд", які спеціально призначені для мілкого Балтійського моря. Є безліч корветів. Загалом шведський флот є досить потужним.

Авіаційний парк налічує 210 літаків, серед яких є винищувачі Gripen. Це шведський літак 4-го покоління, який продають різним країнам й подекуди він навіть конкурує з F-16.

У Швеції є власний військово-промисловий комплекс доброї якості.

Шведський бренд Ericsson є одним зі світових лідерів у розвитку зв'язку.

Усе це доповнюється величезною кількістю артилерії, яку Швеція накопичила під час холодної війни.

Словом, Швеція – це країна, яка дійсно посилить НАТО.

Росіяни сьогодні люблять розповідати, як вони перемогли шведів під Полтавою. Але справедливо зауважити, що тоді у шведів не було гармат, а московити нанесли купу брухту й перемогли завдяки чисельній перевазі. Якщо глянути на битви початку 17 століття, то там все інакше – там шведи разом з поляками не раз показували московитам їхнє місце.

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Швеція – це дуже вдале доповнення до НАТО. Найголовніше, що тепер, якщо країни НАТО захочуть, то російський флот не зможе вийти в Балтійське моря. Балтійське море практично перетворюється на внутрішнє озеро НАТО. Так, як завжди й було. У Росії залишається два морських апендикси – Калінінградська область та Фінський залив.

Ось це і є потужні досягнення російського керівництва, яке зібралося зупиняти НАТО.