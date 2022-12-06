"Рамштайн-8": Резников спрогнозировал, когда состоится следующая встреча

6 декабря 2022, 18:31
Читати новину українською

Новое заседание группы по безопасности и обороне в формате "Рамштайн" может пройти в январе. Декабрь уже продолжается, так что в этом месяце встреча маловероятна.

Коммуникации с партнерами будут проходить и до самой встречи. Об этом заявил министр обороны Алексей Резников в эфире телемарафона , передает 24 канал.

Ранее "Рамштайн-7": в Пентагоне сказали, какую помощь получит Украина

Встреча будет в следующем году

Министр отметил, что при всем уважении к Украине наши партнеры живут в режиме мирного времени. То есть у них скоро будут рождественские праздники, поэтому поездки и встречи маловероятны.

Я думаю, что оно (заседание "Рамштайн", скорее всего, состоится в январе,
– сказал Резников.

Министр добавил, что двусторонние разговоры с министрами обороны разных стран проходят ежедневно.

Предыдущая встреча "Рамштайн-7": что известно

  • Седьмое заседание "Рамштайна" состоялось 16 ноября. По ее результатам Украина получила системы ПВО, снаряды для РСЗО, ствольную артиллерию, снаряды, а также зимнее обмундирование.
  • Глава Пентагона Ллойд Остин тогда заявил, что около 50 стран-участниц Контактной группы готовы продолжать поддерживать наше государство.
  • Кстати, эксперты отмечали неожиданную помощь Швеции, объявившей о предоставлении дополнительных около 300 миллионов долларов Украине и средств ПВО.
  • В ходе шестого заседания "Рамштайна" говорили о создании интегрированной системы ПВО с комплексами разной дальности, объединенных в единую систему.

Автор: Ольга Музика