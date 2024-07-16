Отступит ли аномальная жара до конца недели

Вследствие установления над Украиной так называемого "теплового купола", в течение ближайших дней ожидается экстремально высокая температура.

Об этом сообщил синоптик Игорь Кибальчич. Эксперт спрогнозировал, когда именно ждать похолодания, спадет ли жара до конца этой недели.

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Прогноз погоды до конца недели

Игорь Кибальчич писал, что 16 июля ночью +19 – +24, днем +33 – +38 градусов. В центральных и южных областях ночью +22 – +27, днем +37 – +42.

В среду ночью +19 – +24, днем +33 – +39. В центральных и южных областях снова больше, в частности, ночью +22 – +27, днем +37 – +42 градуса.

В четверг, 18 июля, ночью +17 – +22, днем +28 – +33. В центральных, южных и восточных областях ночью +22 – +27, днем +37 – +42.

Ночью пятницы, 19 июля, также +17 – +22, днем +28 – +33. На Юге и Юго-Востоке +20 – +25, днем уже +33 – +38 градусов.

В субботу, 20 июля, ночью +16 – +21, днем +29 – +34, на Юге до +37. А в воскресенье ночью +18 – +23, днем +33 – +38.

Когда будет похолодание

Накануне синоптик также писал, что до конца второй декады июля заметного снижения температуры воздуха не предвидится. Кибальчич отмечал, что с 15 по 19 июля будет некоторое усиление жары и ее распространение на северные и частично западные регионы Украины.

"В этот период максимальные дневные показатели составят +33 – +38, в южных и центральных областях местами +40 – +42 градуса. Среднесуточная температура, соответственно, может достигать и превышать +30 градусов, что на 6 – 11 выше климатической нормы", – отмечал синоптик.

Кстати, Кибальчич объяснял, что температура измеряется в тени на высоте 2 метра от поверхности земли. Между тем под прямыми солнечными лучами, в условиях городской застройки и асфальтового покрытия фактическая температура может превышать +50 – +60 градусов.

Эксперт отметил, что постепенное изменение синоптических условий прогнозируется только с 20 июля. Начиная с западных и северных областей, аномальная жара отступит на Восток, и уже в начале третьей декады месяца покинет территорию Украины.

"На смену африканскому воздуху к нам поступит умеренная воздушная масса, поэтому среднесуточная температура приблизится к норме для этого времени года. Вместе с похолоданием придут также и долгожданные осадки, которые должны заметно улучшить ситуацию с засухой и снизить уровень пожарной опасности", – добавил Кибальчич.