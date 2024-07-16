Про це повідомив синоптик Ігор Кібальчич. Експерт спрогнозував, коли саме чекати похолодання, чи спаде спека до кінця цього тижня.

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Прогноз погоди до кінця тижня

Ігор Кібальчич писав, що 16 липня вночі +19 – +24, вдень +33 – +38 градусів. У центральних і південних областях вночі +22 – +27, вдень +37 – +42.

У середу вночі +19 – +24, вдень +33 – +39. У центральних і південних областях знову більше, зокрема, вночі +22 – +27, вдень +37 – +42 градуси.

У четвер, 18 липня, вночі +17 – +22, вдень +28 – +33. У центральних, південних і східних областях вночі +22 – +27, вдень +37 – +42.

Вночі п'ятниці, 19 липня, також +17 – +22, вдень +28 – +33. На Півдні й Південному Сході +20 – +25, вдень уже +33 – +38 градусів.

У суботу, 20 липня, вночі +16 – +21, вдень +29 – +34, на Півдні до +37. А в неділю вночі +18 – +23, вдень +33 – +38.

Коли буде похолодання

Напередодні синоптик також писав, що до кінця другої декади липня помітного зниження температури повітря не передбачається. Кібальчич зазначав, що з 15 по 19 липня буде деяке посилення спеки та її поширення на північні й частково західні регіони України.

"У цей період максимальні денні показники становитимуть +33 – +38, у південних та центральних областях місцями +40 – +42 градуси. Середньодобова температура, відповідно, може досягати й перевищувати +30 градусів, що на 6 – 11 вище за кліматичну норму", – зазначав синоптик.

До речі, Кібальчич пояснював, що температура вимірюється у затінку на висоті 2 метри від поверхні землі. Тим часом під прямими сонячними променями, в умовах міської забудови й асфальтного покриття фактична температура може перевищувати +50 – +60 градусів.

Експерт зауважив, що поступова зміна синоптичних умов прогнозується лише з 20 липня. Починаючи з західних і північних областей, аномальна спека відступить на Схід, і вже на початку третьої декади місяця залишить територію України.

"На зміну африканському повітрю до нас надійде помірна повітряна маса, тому середньодобова температура наблизиться до норми для цієї пори року. Разом із похолоданням прийдуть також і довгоочікувані опади, які мають помітно покращити ситуацію із посухою та знизити рівень пожежної небезпеки", – додав Кібальчич.