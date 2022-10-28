В Пентагоне рассказали, когда США передадут Украине первые системы ПВО NASAMS

Министр обороны США Ллойд Остин рассказал, когда первые системы противовоздушной обороны NASAMS будут переданы Украине. Об этом он сообщил на брифинге в ходе презентации Стратегии национальной обороны США.

По словам Ллойда Остина, первые системы противовоздушной обороны NASAMS будут переданы Украине, как ожидается, в начале ноября.

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Пентагон обещает доставить NASAMS в Украину уже в ноябре

Глава Пентагона подчеркнул, что Министерство обороны упорно работало над передачей соответствующего вооружения.

Ожидаем, что в начале следующего месяца мы сможем их (NASAMS – 24 канал) получить и осуществить подготовку (украинских) военных,

– заявил он.

Также министр обороны США упомянул о намерениях Испании передать пусковые установки системы противовоздушной обороны Hawk. Он подчеркнул, что такие шаги приветствуются.

"Продолжаем упорную работу, чтобы гарантировать, что там, где это возможно, страны как можно быстрее передают средства ПВО для поддержки Украины", – подчеркнул Остин.

Что известно о NASAMS – это зенитный ракетный комплекс средней дальности. Он уничтожает воздушные объекты противника на средних и малых высотах при любых метеорологических условиях. Система действует на расстоянии до 40 км в зависимости от снаряда. По высоте она достигает 20 км.

NASAMS скоро будут в Украине

Ранее Грегори Хейс, глава американской компании Raytheon Technologies, объявил, что передал американскому правительству две системы NASAMS, предназначенные для Украины.

Также Хейес заявил, что сейчас регулярно ведутся переговоры о поставках Украине систем ПВО Patriot. Но окончательное решение остается за Белым домом.

Военный эксперт рассказал, насколько эффективна система ПВО NASAMS. Он подчеркнул, что этим оружием охраняют белый дом, поэтому сомневаться в нем не стоит.

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