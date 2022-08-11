Когда у россиян начнутся серьезные проблемы из-за санкций: прогноз экономиста

Если наблюдать за основными налогами, наполняющими бюджет россии, то падение очень велико – на 30-40%. Уже сегодня, российский бюджет является профицитным.

Об этом 24 каналу рассказал экономист Олег Пендзин. Он также отметил, что уровень дефицита во враждебном бюджете просто зашкаливает и составляет 3-4%, и это не конец.

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"Нужно понимать, что этот процесс будет наращиваться в дальнейшем. В первую очередь это касается санкционной политики и это следствие того давления, которое осуществляют санкции на экономику россии", – говорит Пендзин.

По его словам, когда в Европе принимали санкционные пакеты, понимали, что ограничения не подействуют моментально. Только с августа заработали ограничения из 5 пакетов – эмбарго на уголь.

Нужно понимать, что только в конце 2022 года начнутся серьезные ограничения на поставки российской нефти в Европу. Это делается для того, чтобы те страны, которые внедряют санкции, могли переориентироваться,

– объясняет экономист.

Олег Пендзин экономист Серьезно, санкции начнут действовать в начале 2023 года, хотя уже сегодня мы видим достаточно серьезные сокращения поступлений в российский бюджет.

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