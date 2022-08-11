Про це 24 каналу розповів економіст Олег Пендзин. Він також зазначив, що рівень дефіциту у ворожому бюджеті просто зашкалює і становить 3-4% та це не кінець.

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"Потрібно розуміти, що цей процес нарощуватиметься надалі. В першу чергу, це стосується санкційної політики і це наслідок того тиску, який здійснюють санкції на економіку росії", – каже Пендзин.

За його словами, коли у Європі приймали санкційні пакети, то розуміли, що обмеження не подіють моментально. Лише із серпня запрацювали обмеження із 5 пакету – ембарго на вугілля.

Потрібно розуміти, що лише в кінці 2022 року, почнуться серйозні обмеження на постачання російської нафти до Європи. Це робиться для того, аби ті країни, які впроваджують санкції, могли переорієнтуватись,

– пояснює економіст.

Олег Пендзин економіст По-серйозному, санкції почнуть діяти на початку 2023 року, хоча вже сьогодні ми бачимо досить серйозні скорочення надходжень до російського бюджету.

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