Почти 20 градусов мороза: когда и в каких областях Украины сильно похолодает

Уже в ближайшие дни в Украине могут ударить более сильные морозы. Даже вплоть до -19 градусов. Кроме того, снова будет идти снег.

Когда и в каких областях усилятся морозы, спрогнозировали в Укргидрометцентре. Также синоптики рассказали, где ждать снег, передает 24 Канал.

Кстати говоря Когда Киев накроет первый снег

Где будет около 20 градусов мороза

В среду, 22 ноября, в Украине, кроме Северо-Востока и Востока, ожидается небольшой снег и мокрый снег. На Юге умеренные осадки, впрочем, преимущественно дожди.

В течение суток в северной части 1 – 6 градусов, в восточных областях 6 – 11 мороза. Тем временем на остальной территории от 3 мороза до 3 тепла. Кстати, в оккупированном Крыму днем еще 5 – 10 тепла.

Впрочем, уже 23 ноября ожидается довольно холодная погода.

Температура в восточной и северо-восточной части ночью 14 – 19, днем 7 – 12 мороза. На остальной территории ночью 8 – 13, днем 1 – 6 мороза. На юге и Закарпатье ночью 1 – 6 мороза, днем от 1 мороза до 4 тепла,

– отметили в Укргидрометцентре.

Также добавили, что ночью в юго-восточной части, днем в северных и большинстве западных областей снег и мокрый снег. На остальной территории – без осадков.

В пятницу снег, днем местами и дождем снова будет идти повсюду, кроме Юга. Однако несколько теплее. Ночью от 3 тепла до 3 мороза, днем 1 – 6 тепла, на Юге даже до +11.

Прохладнее снова на Востоке и Северо-Востоке. Ночью там 1 – 8 мороза. Днем около 0 градусов.

Кстати, на дорогах Украины, кроме Юга, будет наблюдаться гололедица. Также 23 – 24 ноября в большинстве областей порывы 17 – 22 метра в секунду, в Карпатах 25-30.