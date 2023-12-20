Усиление мороза: будет ли в декабре резкое похолодание

В ближайшие дни в Украине снова будет потепление. Воздух может прогреться до +10. Впрочем, такая температура продержится недолго. Дальше снова похолодает.

Будет ли резкое похолодание, сильный мороз, в комментарии 24 Каналу рассказала синоптик Укргидрометцентра. Наталья Птуха отметила, что понижение температуры ожидается уже с пятницы.

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Резкое похолодание будет или нет

С 23 декабря в Украине похолодает. Впрочем, сильного понижения температуры еще не будет. Приблизительно в этих пределах будет оставаться в следующие несколько дней.

Синоптик отметила, что в ночные часы уже от 4 тепла до 2 мороза. А днем 0 – 6 тепла. Однако ожидаются более северные процессы. Тем временем на Юге остается 4 – 10 градусов тепла.

Наталья Птуха также ответила, что даже –10 градусов в Украине пока не прогнозируют.

Нет, таких температур мы не ожидаем. После 23 числа, официальных расчетов еще нет, но по предварительным, в ночные часы по территории Украины от 3 мороза до 3 тепла, а днем 0 – 7 тепла, то есть все равно остается преимущественно плюсовая температура,

– подчеркнула синоптик.

Ориентировочный прогноз погоды на 24 декабря / Скриншот из Укргидрометцентра