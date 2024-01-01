Когда и в каких областях ударят морозы до -23 градусов

Уже в первую неделю нового года в Украине ухудшится погода. Так, в части областей температура воздуха может опуститься ниже 20 градусов мороза.

Об этом сообщил синоптик Игорь Кибальчич. Он спрогнозировал, когда и в каких областях Украины значительно усилятся морозы.

Кстати говоря Сильные морозы или снова аномальное тепло: какая будет погода в январе 2024 года

Когда ждать похолодания в январе

Кибальчич отметил, что к ухудшению погоды в большинстве областей приведет развитие циклонической деятельности на фоне постепенного вторжения арктического холода с севера Европы уже в первые дни января.

В середине недели ожидается значительное похолодание в северных, восточных и центральных областях. В Черниговской и Сумской областях столбики термометров в отдельные дни опустятся ниже -20 градусов. Температурные контрасты повлекут за собой обильные осадки в виде снега, мокрого снега, на Юге преимущественно дожди,

– рассказал синоптик.

Также отметил, что днем 1 января в северных областях под влиянием циклона пройдут осадки в виде дождя, снега и мокрого снега. На остальной территории – без существенных осадков. Днем 2 – 7 тепла, на Юге до +12, на крайнем Севере и в Карпатах около 0 градусов.

2 января в центральных, южных и восточных областях дождь, в западных и северных – снег и мокрый снег.

"В северной части местами сильные снегопады, налипание мокрого снега, на дорогах гололедица", – предупредил синоптик.

Кстати, в северо-западных областях и Карпатах в течение суток днем 2 – 7 мороза. Тем временем на Юге и Востоке 5 – 10 тепла.

В среду, 3 января, ночью в западных и восточных областях снег или мокрый снег. Днем по большей части территории страны, кроме восточных и Сумской областей – снег, мокрый снег, местами с дождем. Кстати, кое-где ожидаются значительные осадки, налипание мокрого снега, на дорогах гололедица. Температура воздуха значительно снизится.

Ночью в северных и Харьковской области снизится до 11 – 16 мороза, на севере Черниговской и Сумской областей 20 –23 мороза; на остальной территории страны 4 мороза – 1 тепла. Днем температура на Севере Левобережья сохранится низкой, в пределах 10 – 15 градусов морозов,

– отметил Кибальчич.

Добавил, что на остальной территории около 0. Однако, на Прикарпатье, Юге и в Крыму до 3 – 7 тепла.