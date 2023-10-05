"С точки зрения истории – это очень мало": у Зеленского заявили, когда Украина может освободить Крым

Украина с 2014 года отмечала то, что вернет себе аннексированный полуостров Крым. А полномасштабное вторжение, развязанное Россией, стало предпосылкой, что деоккупация происходит здесь и сейчас.

Общаясь с журналистами, советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк поделился прогнозом. По его мнению, воины Сил обороны смогут вернуть Крым через 5 – 7 месяцев.

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Прогноз математически выверен

Мы точно, за очень короткое время, с исторической точки зрения – это очень мало – шесть месяцев или пять или семь – будем в Крыму. Возможно, это слишком оптимистично, но это оптимизм, математически выверенный,

– подчеркивает Подоляк.

Он добавил, что в России недостаточно ресурса, чтобы удержать контроль над ситуацией. Следовательно, Киев вскоре сможет говорить об эффективном будущем полуострова Крым.

Логика войны совершенно очевидна, и мы точно можем проговорить реалии Крыма на набережной в Ялте,

– добавил он.

Журналисты спросили советника, возможна ли война за Крым. На этот вопрос он ответил, что война ведется не за определенную территорию, являющуюся одним из элементов борьбы. Речь идет о войну за право демократического мира существовать в пределах интернационального права.

Это война за право того, чтобы никто не мог прийти к вам домой и сказать: "Смотрите, у меня немного больше оружия, крылатых ракет, поэтому отдайте мне то, что я хочу". Это сегодня идет война за право существования цивилизованного мира. И в этом цивилизованном мире места России в таком виде нет. И поэтому, безусловно, война будет идти, пока не будет освобождена вся территория Украины,

– подчеркнул Михаил Подоляк.

Он добавил, что по состоянию на сегодняшний день очевидно, что в России наблюдается ракетное истощение. Но это не значит, что враг перестанет атаковать Украину. В то же время, предполагает Подоляк, оккупантам не удастся удержать ни Крым, ни Донбасс.

Обратим внимание, что, несмотря на возможное ракетное истощение, россияне активно обстреливают Украину "Шахедами". Лишь этой ночью враг выпустил 29 дронов-камикадзе, с которых 24 удалось сбить силам ПВО.