По оптимистическим прогнозам, для этого понадобится примерно 3 месяца. Об этом 24 каналу сказал военный обозреватель Александр Коваленко.
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Полсотни HIMARS за три месяца
Американские реактивные системы залпового огня HIMARS продемонстрировали свою эффективность в борьбе против российских захватчиков. Увеличение количества такого оружия поможет выбить врага с украинских территорий.
Вскоре Украина должна получить 50 систем. Военный обозреватель подчеркнул, что необходимо учитывать бюрократическую волокиту, которая присутствует в принятии решений Вашингтона и логистике. Однако возможен и сценарий, по которому Украина получит оружие быстрее.
Экипажи могут быть подготовлены за месяц, а общее количество техники получено за 3 месяца,
– заметил Коваленко.
По его мнению, украинские защитники нуждаются в значительно большем количестве РСЗО HIMARS. Так, для осуществления воздействия по всей линии фронта требуется 80 единиц техники.
США передаст Украине HIMARS: что известно
- Президент США Джо Байден подписал новый пакет военной помощи Украине на сумму 270 миллионов долларов. Он включает в себя 4 установки HIMARS и боеприпасы к ним.
- Военный эксперт Олег Жданов считает, что этого количества мало, а в ближайшее время закончить войну с Россией. Он подчеркнул, что при таких условиях не стоит рассчитывать на то, что боевые действия могут закончиться до конца года.
- Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что для сдерживания российской агрессии Украине необходимо 50 ракетных систем HIMARS. Если же говорить об эффективном контрнаступлении по всей линии фронта, то ВСУ нуждаются в 100 таких системах.
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