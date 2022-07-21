Такое мнение военный эксперт высказал 24 каналу. О том, что США предоставят Киеву дополнительные HIMARS, 20 июля сообщил глава Минобороны США Ллойд Остин. По его словам, они войдут в следующие пакеты военной помощи.

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"Война будет продолжаться очень долго"

Западные партнеры оказывают значительную поддержку Украине в войне с россией. Однако Жданов убежден, что для действенного результата на фронте, Киев должен получить существенно большее количество оружия.

4 пусковые установки HIMARS – это не то, что нам сегодня нужно. Если мы будем получать такое вооружение в таком количестве, то война будет продолжаться очень долго.

– подчеркнул военный эксперт.

По его словам, при таких условиях не стоит рассчитывать на то, что боевые действия могут закончиться до конца года.

Почему Украина получает слишком мало вооружения

Военный эксперт предположил, что проблема может быть в том, что Украина слишком мало просит у Запада.

"Министр обороны Резников говорит, что нам нужны 50, а лучше – 100 систем HIMARS. А на самом деле выясняется, что дают всего 4. Здесь какое-то несоответствие", – отметил Жданов.

Сколько HIMARS могли бы освоить украинцы

По его словам, Украина подготовила около 60 военнослужащих, способных работать на системах HIMARS и M270. По подсчетам Жданова, для работы одной установки HIMARS должны быть задействованы 2 военных.

То есть как минимум 20 установок мы можем сегодня освоить и применять в ходе боевых действий,

– объяснил он.

Военный эксперт также сообщил, что в Вашингтоне продолжаются переговоры о том, чтобы предоставить Украине оперативно-тактические ракеты к HIMARS с дальностью поражения до 300 километров.

"Пока что, насколько я понимаю, будут осуществляться поставки тех боеприпасов, которые имеют дальность до 80 километров", – отметил Жданов.

Жданов рассказал, почему война может затянуться надолго: смотрите видео

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