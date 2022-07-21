Таку думку військовий експерт висловив 24 каналу. Про те, що США нададуть Києву додаткові HIMARS, 20 липня повідомив очільник Міноборони США Ллойд Остін. За його словами, вони увійдуть у наступні пакети військової допомоги.

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"Війна буде тривати дуже довго"

Західні партнери надають значну підтримку Україні у війні з росією. Однак Жданов переконаний, що для дієвого результату на фронті Київ мав би отримати суттєво більшу кількість зброї.

4 пускові установки HIMARS – це не те, що нам сьогодні потрібно. Якщо ми будемо отримувати таке озброєння в такій кількості, то війна буде тривати дуже довго,

– наголосив військовий експерт.

За його словами, за таких умов не варто розраховувати на те, що бойові дії можуть закінчитися до кінця року.

Чому Україна отримує замало озброєння

Військовий експерт припустив, що проблема може бути у тому, що Україна замало просить у Заходу.

"Міністр оборони Резніков каже, що нам потрібні 50, а ліпше – 100 систем HIMARS. А насправді з'ясовується, що дають всього 4. Тут якась невідповідність", – зазначив Жданов.

Скільки HIMARS могли б опанувати українці

За його словами, Україна підготувала близько 60 військовослужбовців, які можуть працювати на системах HIMARS i M270. За підрахунками Жданова, для роботи однієї установки HIMARS мають бути задіяні 2 військових.

Тобто як мінімум 20 установок ми можемо сьогодні опанувати і застосовувати у ході бойових дій,

– пояснив він.

Військовий експерт також повідомив, що у Вашингтоні тривають перемовини про те, аби надати Україні оперативно-тактичні ракети до HIMARS із дальністю ураження до 300 кілометрів.

"Поки що, наскільки я розумію, буде здійснюватися постачання тих боєприпасів, які мають дальність до 80 кілометрів", – зазначив Жданов.

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