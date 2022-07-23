За оптимістичними прогнозами, для цього знадобиться приблизно 3 місяці. Про це 24 каналу сказав військовий оглядач Олександр Коваленко.
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Пів сотні HIMARS за три місяці
Американські реактивні системи залпового вогню HIMARS продемонстрували свою ефективність у боротьбі проти російських загарбників. Збільшення кількості такої зброї допоможе вибити ворога з українських територій.
Невдовзі Україна має отримати 50 систем. Військовий оглядач наголосив, що необхідно зважати на бюрократичну тяганину, яка присутня у прийнятті рішень Вашингтону та логістиці. Однак можливий і сценарій, за яким Україна отримає зброю швидше.
Екіпажі можуть бути підготовлені за місяць, а загальна кількість техніки отримана за 3 місяці,
– зауважив Коваленко.
На його погляд, українські захисники потребують значно більшої кількості РСЗВ HIMARS. Так, для здійснення впливу по всій лінії фронту потрібно 80 одиниць техніки.
США передасть Україні HIMARS: що відомо
- Президент США Джо Байден підписав новий пакет військової допомоги Україні на суму 270 мільйонів доларів. Він включає 4 установки HIMARS та боєприпаси до них.
- Військовий експерт Олег Жданов вважає, що цієї кількості замало, аби найближчим часом закінчити війну із Росією. Він наголосив: за таких умов не варто розраховувати на те, що бойові дії можуть закінчитися до кінця року.
- Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що для стримування російської агресії Україні необхідно 50 ракетних систем HIMARS. Якщо ж говорити про ефективний контрнаступ по всій лінії фронту, то ЗСУ потребують 100 таких систем.
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