Даже Шольц признает право Украины отбить Крым: что будет на Крымской платформе

Риторика канцлера Германии Олафа Шольца и его желание поучаствовать в Крымской платформе означают, что он не против деоккупации Крыма военным путем. С прошлого года произошла полная трансформация взглядов по поводу предстоящего освобождения полуострова.

Участниками Крымской платформы в этом году будут те союзники Украины, которые поддерживают деоккупацию полуострова военным путем. Об этом 24 каналу рассказал политтехнолог Михаил Шейтельман.

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Молчаливое согласие Шольца

Эксперт считает, что Германия фактически согласилась с изменением условий деоккупации по переговорному военному варианту.

"На вопрос о том, может ли Украина с помощью немецкого вооружения заниматься освобождением Крыма, Шольц фактически ничего не ответил. Он не сказал слово "Крым", но сказал, что Украина должна восстановить территориальную целостность", – отметил собеседник.

По его словам, немецкий канцлер тем самым не сказал, что ФРГ просила не доводить ситуацию до эскалации и стрелять по Крыму.

Это означает, что даже Шольц, который на Западе является символом умеренности и желания хоть как-то договариваться с россией, уже понимает и признает право Украины военным путем вернуть себе Крым. И вот поэтому он соглашается участвовать в Крымской платформе,

– считает политтехнолог.

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Значение Крымской платформы изменилось

По мнению Шейтельмана, на сегодняшний день вполне достаточно лишь факта существования Крымской платформы.

"Нам не важно, что там будет сказано. Сейчас она будет проходить во второй раз. Когда она проходила впервые – это был символический жест на фоне того, что все говорили между собой, как возвращать Крым. Сегодня мы знаем как. Сегодня мы не просто знаем как, мы это делаем: мы бомбим военные объекты россии в оккупированном Крыму, и весь мир нас в этом поддерживает", – отметил эксперт.

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По его мнению, ни США, ни Германия не возражают против таких действий Украины.

Это символическая мера, но с совсем другой символикой, чем год назад. Это означает, что Украина неделю назад физически начала войну за Крым. И кто будет на этой платформе – это наши союзники в этой войне,

– добавил собеседник.

Он констатирует, что за год произошла полная трансформация отношения к деоккупации Крыма, поскольку первоначально речь шла только о "бессмысленных и бесплодных переговорах с россией о Крыме".

Крымская платформа: что о ней известно

Крымская платформа – это инициированный Украиной новый международный консультационно-координационный формат.

Платформа направлена на повышение эффективности международного реагирования на оккупацию Крыма, ответы растущих угроз безопасности, усиление международного давления на Кремль, предотвращение дальнейших нарушений прав человека и защиты жертв оккупационного режима, а также достижение главной цели – деоккупации Крыма и возвращение его Украине мирным путем.

24 августа 2021 на учредительном саммите Крымской платформы собрались представители 47 стран и организаций. В МИД заявили, что Крымская платформа стала поражением для россии.

На встрече присутствовали все страны-члены НАТО, ЕС и G7, но ни одной из Африки или Южной Америки. Организация Объединенных Наций не направила представителя. Как следствие, это событие стало крупнейшим мероприятием, организованным Украиной.

В январе глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что Берлин готов стать одним из солидеров Крымской платформы.

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