Об этом в эфире телемарафона сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр. Она заявила, что за 10 месяцев полномасштабной войны украинские воины научились очень хорошо противостоять врагу.

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Маляр, суммируя достижения за 2022 год, рассказала, что наши воины уверенно воюют и двигаются к победе.

Мы знаем свои силы и знаем, что можем преодолеть различные бытовые и материальные испытания,

– сказала заместительница.

Размышляя о планах на 2023 год, Маляр сообщила, что у военного руководства есть абсолютная уверенность в нашей победе.

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