Про це в ефірі телемарафону повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр. Вона заявила, що за 10 місяців повномасштабної війни українські воїни навчились дуже добре протистояти ворогу.
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Які плани в Міноборони на 2023 рік
Маляр, підсумовуючи здобутки за 2022 рік, розповіла, що наші воїни впевнено воюють та рухаються до перемоги.
Ми знаємо свої сили й знаємо, що можемо подолати різні побутові та матеріальні випробовування,
– сказала заступниця.
Роздумуючи про плани на 2023 рік, Маляр повідомила, що у військового керівництва є абсолютна впевненість у нашій перемозі.
Успіхи ЗСУ на фронті: головне
- "Друга армія світу" продовжує зазнавати великих втрат у цинічній війні, яку вона розв'язала проти України. Лише за минулу добу наші воїни знищили ще 750 окупантів.
- Станом на 3 січня ЗСУ вже ліквідували 108 190 загарбників. Ці дані не остаточні, тому що проводити підрахунки в умовах запеклих боїв дуже складно.
- У Луганській ОВА розповіли, що упродовж двох тижнів воїни ЗСУ стежили за діями окупантів на території військової бази у Сватовому. Ворог активно стягував туди боєкомплекти. Зрештою, воїни ЗСУ потужно вгатили по складу.
- Крім того, воїни ЗСУ у Макіївці ліквідували сотні російських окупантів. Окрім того, відомо про багатьох постраждалих. У Росії через цю потужну "бавовну" почалася істерика.
- Зокрема, запанікував терорист Ігор Гіркін. Він розбідкався, що у зоні ураження HIMARS – ще чимало загарбників та їхньої техніки. "Бавовна" триватиме й надалі.