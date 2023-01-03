Станом на зиму 2023 року ситуація на ділянці Сватове – Кремінна на Луганському напрямку – одна з найважчих на фронті. Українські герої завдають ворогу колосальних втрат.

Зауважте Ракетні удари по Україні не матимуть бажаного для Кремля ефекту: в ISW пояснили причину

У Луганській ОВА розповіли, що упродовж двох тижнів воїни ЗСУ стежили за діями окупантів на території військової бази у Сватовому. Ворог активно стягував туди боєкомплекти.

Зрештою, воїни ЗСУ потужно вгатили по складу.

Удар по складу окупантів у Сватовому: дивіться відео

Важливо! Станом на 3 січня Генштаб ЗСУ повідомив, що на концерт до Кобзона вирушили ще 750 окупантів. Загальна кількість втрат країни-терористки становить 108 190 загарбників.

У зоні ураження HIMARS залишаються багато окупантів

Воїни ЗСУ у Макіївці ліквідували сотні російських окупантів. Окрім того, відомо про багатьох постраждалих. У Росії через цю потужну "бавовну" почалася істерика. Зокрема, запанікував терорист Ігор Гіркін. Він розбідкався, що у зоні ураження HIMARS – ще чимало загарбників та їхньої техніки. "Бавовна" триватиме й надалі.