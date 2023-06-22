Когда в Украину прибудут самолеты F-16: Зеленский обозначил наиболее вероятные сроки

Украина продолжает оказывать давление на международных партнеров. Мы призываем в кратчайшие сроки предоставить нам истребители F-16. Владимир Зеленский рассказал, когда мы можем получить их.

В интервью глава государства поделился предположениями по поводу того, когда небо над Украиной будут прикрывать F-16. Он отметил, что наше государство оказывает давление на международных партнеров.

Тем временем Последние уже перекрашиваются: Латвия передаст Украине все свои боевые вертолеты

Передачу истребителей тормозит бюрократия

По словам Владимира Зеленского, Украина постоянно разговаривает и поднимает вопрос предоставления нам истребителей. Президент отметил, что наше государство давит на международных партнеров, чтобы мы могли получить больше современного вооружения.

"Самолеты F-16 – это тот дефицит для нас. Здесь я соглашаюсь, что есть непонимание, недоразумение – почему нельзя такие процессы ускорить? Здесь есть и бюрократические моменты, которые я не могу и не хочу понимать, потому что мы в войне, и нам нужно все быстрее. Безусловно, цена – время, и это жизнь", – подчеркнул он.

Глава государства предположил, что у Украины план по поставке многоцелевых истребителей будет уже летом. Тогда же, по его мнению, начнется тренировочный период. В то же время он подчеркнул, что наше государство продолжит давление и будет пытаться ускорить даты.

Мне кажется, что это может быть август, хоть и не со всеми странами. Это будет начало тренировочных миссий. И после начала тренировки, будем верить, что за шесть – семь месяцев у нас будут первые самолеты,

– добавил он.

По словам Зеленского, безусловно, через пять – шесть месяцев у Украины не будет того флота, "который нам нужен для защиты". Этими словами он еще раз подтвердил, что во время контрнаступления F-16 наши военные не будут использовать. Хотя раньше и надеялись на то, что истребители помогут результативнее прогонять врага.

Между тем, СМИ уже сообщили, где именно могут проходить обучение украинских пилотов. По имеющимся данным, тренировки могут проходить в Румынии. Правда, официально эту информацию еще не подтверждали и не опровергали.