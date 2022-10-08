Когда Украина получит ракеты ATACMS: Подоляк назвал возможный срок

Украина и США сейчас ведут переговоры о предоставлении дальнобойных ракет для HIMARS. Передать их могут уже в этом году.

Украина получит ATACMS

Когда ждать помощи от американцев сообщил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк. Он подчеркнул, что переговоры продолжаются постоянно и приближают Украину к получению ракет ATACMS.

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Я думаю, что мы их получим до конца этого года, скорее всего. Но это вопрос переговоров,

– отметил Михаил Подоляк.

США работают системно

Что касается ленд-лиза, то, по словам советника, помощь в рамках единого пакета идет, просто она дробится, США работают системно в этом направлении.

США системно нам помогают в отличие от некоторых европейских стран, все еще рассуждающих, нужна ли военная помощь Украине? Должна ли Россия проиграть в этой войне? Нужно ли бояться России дальше?!

– иронически спросил Подоляк.

Так вот, советник подчеркнул, что США работают в рамках конкретной системы. Мол, "нам бы хотелось больше, быстрее и дальше. Но имеем то, что имеем".

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Подоляк также обратил внимание на то, что украинские защитники демонстрируют отличные результаты на фронте.

Исходя из событий по всем направлениям – на Донецком, Луганском, и тем более на Херсонском и Запорожском – мы везде достаточно эффективно контрнаступаем,

– отметил Подоляк.

Также он подчеркнул, что, несмотря на заявления Минобороны России или других субъектов квази-республик, что на фронте было большое преимущество украинской живой силы и техники, – на самом деле все совсем иначе.

"Везде очень много живой силы российских военнослужащих, много российской техники, артиллерии. Мы в меньшинстве, но эффективно наступаем", – добавил Подоляк.

Ранее советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк заявлял, что ракеты ATACMS изменят картину фронта. По его словам, ракеты ATACMS, позволят Украине гораздо быстрее закончить войну.

Что такое ATACMS и почему они нам нужны

Дальнобойные ракеты ATACMS позволят Украине выйти за пределы радиуса ударов в 70-80 километров, который сейчас является максимальным для систем залпового огня М-142 HIMARS и М-270 MLRS, которые есть в ВСУ. ATACMS в модификациях М-48 и М-57 могут поражать цели на расстоянии до 300 км.

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СМИ писали, что в сентябре Украина предоставила США список вооружения для продолжения наступления в 2023 году. В частности, речь шла о предоставлении ракет ATACMS с дальностью 300 километров.

Призыв Киева передать ATACMS вызвал истерику в Кремле. Представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что если США будут передавать Украине ATACMS, то перейдут "красный предел" и станут стороной конфликта.

4 октября госпожа Украины в США Оксана Маркарова сообщила, что Киев ведет переговоры с США по дальнобойным ракетам. Речь идет о вооружении с более высоким радиусом действия, чем у систем залпового огня HIMARS.

Недавно американские СМИ сообщили, что США до сих пор не передали Украине дальнобойные ракеты ATACMS, в частности, из-за разногласий по поводу ударов по целям во временно оккупированном Крыму.

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