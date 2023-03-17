В ВСУ сказали, когда Украина сможет сбивать Х-22 и что для этого нужно
Российские сверхзвуковые крылатые ракеты Х-22 до сих пор являются большой проблемой для нашей противовоздушной обороны. Собственно, пока Вооруженные Силы не смогут сбивать такие цели, однако ситуацию может кардинально изменить определенный вид зенитно-ракетных комплексов.
В интервью 24 Канала спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал, когда Украина сможет сбивать российские ракеты Х-22. С его слов понятно, что все зависит от военной помощи, которую нам оказывают партнеры.
Смотрите также Новая разработка России – "Гром-Е1": на что способна разумная бомба-гибрид и какую угрозу несет
Какие именно ЗРК нужны Украине
Как отметил спикер, украинская армия ожидает передачи зенитно-ракетных комплексов Patriot и FSAF SAMP/T. Конкретно они могут перехватывать русские Х-22.
Украине необходимы комплексы, практически способные сбивать ракеты Х-22 и другие скоростные ракеты. Речь идет о ЗРК Patriot и FSAF SAMP/T, которые, надеемся, уже скоро поступят. Но их дальность поражения баллистических целей – всего около 40 километров,
– сказал Игнат.
Важно сказать, что ЗРК состоят из командного пункта, на определенном расстоянии от которого располагается радар. Еще на определенной дистанции от этого радара могут стоять, например, 4 пусковые установки, а также машины снабжения. Если расположить эти системы полукругом, можно защитить участок радиусом в 120 километров.
Как системы Patriot могут защитить украинское небо / Картинка 24 Канала
Добавим, что комплексы вполне могут работать в едином информационном поле – обмениваться информацией в режиме реального времени. Работает это так: если цель не ликвидировала NASAMS, то это сделает Iris-T, или дальше – Patriot.
Как еще ракеты не может сбивать украинское ПВО
- Вспомним, что в этом же интервью Игнат говорил о том, что воздушные силы нашего государства не могут сбивать гиперзвуковые аэробалистические ракеты. Х-47 "Кинжал". Их оккупанты потенциально могут выпустить из самолетов типа МиГ-31К.
- Кроме того, спикер раньше отмечал, что уже совсем скоро ЗРК Patriot прибудут в наше государство. С помощью них мы сможем сбивать не только ракеты, но и самолеты, что не может не радовать.