Украина освободит Крым к осени 2023 года: генерал Ходжес рассказал, что для этого нужно

Украина продолжает свою борьбу с агрессором, и вся наша страна настроена на войну до победы. То есть, к возвращению всех наших территорий и выдворению оккупантов, в частности, и из Крыма. Американский генерал Бен Ходжес уверен, что оккупированный полуостров уже к осени может вернуться в состав Украины.

Бывший командующий армией США в Европе Бен Ходжес убежден, что после годов оккупации Крым удастся освободить уже в конце лета этого года. Если быть точнее, генерал говорит об августе 2023 года.

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Что нужно для освобождения Крыма

Бен Ходжес не сомневается в том, что Украина освободит все территории, которые сейчас оккупированы Россией. Включая и полуостров Крым, который страна-агрессор оккупировала еще в 2014 году.

По прогнозу генерала, уже в августе в Крыму будут украинские флаги. Однако для этого необходимо, чтобы Украина и дальше получала всю необходимую военную помощь, в частности высокоточное оружие. Также необходимо, чтобы международные партнеры не прекращали санкционное давление на Россию.

Однако генерал убежден, что полуостров можно было бы освободить и скорее при предоставлении высокоточного оружия.

Украина освободит Крым до конца августа, если мы будем продолжать обеспечивать то, о чем говорили, и если мы сохраним санкции. Быстрее (освободили бы – 24 канал), если бы мы обеспечили высокоточное оружие большей дальности,

– заявил Ходжес.

Закончится ли война в 2023 году

Бен Ходжес, очевидно, разделяет мнение руководителя Главного управления разведки минобороны Кирилла Буданова, который уверен, что во второй половине 2023 года или ближе к его концу украинцев ждут очень хорошие новости, а год принесет нам радость и победу. Однако руководитель разведки подчеркнул, что после нашей победы начнется еще ряд длительных процессов, однако о каких именно процессах идет речь – не уточнил.

А вот Генсек НАТО Йенс Столтенберг наоборот призывает партнеров готовиться к долговременной войне на фоне того, что, несмотря на все неудачи, Россия не отказывается от цели захватить Украину. Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк объяснил, что, прежде всего, все международные партнеры Украины говорят о том, что будут поддерживать наше государство столько, сколько нужно. А что касается прогнозов по продолжительности боевых действий, то чиновник убежден, что в этом плане следует склоняться к тому, что говорит Кирилл Буданов.