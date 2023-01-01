Украина войдет в НАТО одновременно со Швецией и Финляндией, – полковник ВСУ

Украина может в краткосрочной перспективе вступить в НАТО. Наше государство может сделать это вместе со Швецией и Финляндией или сразу после них.

Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт, лётчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан. А вот человек, предлагавший сохранить Путину лицо, президент Франции Эммануэль Макрон, считает вступление Украины в НАТО маловероятным.

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Вступление Украины в НАТО – спасательный путь России

Свитан отметил, что Украина будет входить сразу за северными странами, Швецией и Финляндией. Приблизительно по такому же принципу и столько же по времени. Когда для россиян и для их политического руководства станет ясно, что для них в первую очередь это спасительный круг от полного уничтожения, тогда это ускорится.

Они могут продать своим 100 миллионам российским слабоумным вступление Украины в НАТО, как невозможность ведения дальнейшей войны. То есть проиграть Украине для российского военно-политического руководства равно смерти. А вот проиграть НАТО – нет,

– заметил военный эксперт.

Он добавил, что для руководства России это будет неплохой вариант закрыться от НАТО, каким станет Украина. Это поможет ему удержаться у власти. Когда до военно-политического руководства россиян это дойдет, они будут первыми, кто будет проводить политики вступления Украины в НАТО.

Свитан о том, что Украина войдет в НАТО одновременно со Швецией и Финляндией: смотрите видео

Правильный путь Украины

По словам лётчика-инструктора, после такого движения россиян ускорится наш процесс вступления в НАТО. Кроме того, мы его уже начали. Наконец, есть единство мыслей, идущих в правильном направлении. И народ, и ВСУ, и политическое руководство Украины.

"За подачу заявки нашему политическому руководству уже можно ставить памятник. Только за то, что оно решилось подать заявку в НАТО несколько месяцев назад. Можно уже при жизни ставить памятник этим людям, подписавшим эту заявку", - подчеркнул полковник ВСУ в запасе.

Он продолжил, что именно эта заявка, начало этого движения прикроет Украину и ускорит окончание войны и боевых действий на нашей восточной границе.

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