Вступление Украины в НАТО – это прежде всего гарантия безопасности для Украины, что российская агрессия в будущем станет невозможной. Политолог Владимир Фесенко рассказал 24 Каналу подробнее, почему новости о том, что Украина уже в ближайшее время станет членом Альянса не соответствуют действительности.

Читайте также Опасность обмена территорий на вступление в НАТО: Forbes раскрыл коварный план Путина в отношении Украины

Украина не вступит в НАТО сейчас

Издание Politico написало о том, что Владимир Зеленский во время своего европейского турне имел 5 основных запросов: приглашение Украины в НАТО, помощь в уничтожении ракет и дронов, разрешение на дальнобойные удары по России и возобновление обсуждений по поставкам ракет Taurus.

Я не совсем согласен с такой оценкой. Общая цель этих визитов была в ознакомлении европейских лидеров с Планом победы Зеленского: что наши партнеры могут сделать для нашей поддержки. Часть вопросов, о которых писали в Politico действительно рассматриваются, в частности приглашение Украины в НАТО,

– отметил Владимир Фесенко.

К слову, интересно отметить, что первый заместитель спикера Верховной Рады Александр Корниенко заявил, что Украина станет членом НАТО быстрее, чем Европейского Союза.

"Относительно приглашения Украины следует понимать одну вещь, потому что есть или много иллюзий, или манипуляций. Сам по себе Джо Байден или пять лидеров западных стран не смогут пригласить Украину в НАТО. У них нет таких полномочий. Они могут сделать разве что политическое заявление в поддержку. Приглашение Украине могут предоставить только на Саммите НАТО, а он состоится уже в следующем году", – объяснил политолог.

Другое мнение Вступление в НАТО "в обмен" на оккупированные территории: что на самом деле означает такое предложение

Кроме того, есть еще одно важное условие для вступления Украины в НАТО, которое уже неоднократно высказывали на Западе. Украина сможет стать полноправным членом НАТО только после завершения войны. В частности, это объясняется тем, что Запад не хочет участвовать в войне России против Украины из-за риска ядерной войны.

"Вступление в НАТО после войны должно стать предохранителем, гарантией того, что Россия снова не нападет на Украину. Поэтому наивно ждать, что этот вопрос решат сейчас", – отметил Фесенко.