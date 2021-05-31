Синоптик назвала точную дату начала температурного лета

Несмотря на то, что уже с 1 июня начинается календарное лето, значительного потепления ожидать не стоит. Более того, количество осадков в ближайшее время не уменьшится.

Об этом заявила синоптик Наталья Диденко. По ее прогнозу, первая неделя календарного лета будет дождливой и прохладной.

Важно Ливни и штормовой ветер: в Украине резко ухудшится погода

Какой будет погода в первый день лета

1 июня над Крымом и Приазовьем будет бушевать циклон, который своими атмосферными фронтами будет забрасывать дожди на значительную часть территории Украины.

Дожди и даже местами сильные ливни завтра ожидаются на Юге, Востоке и в большинстве центральных областей Украины,

– рассказала Диденко.

Также, по ее прогнозу, к дождям присоединится сильный ветер восточного и северо-восточного направлений. Температура воздуха также не очень будет напоминать летнюю. В среднем столбики термометров покажут +13...+19 градусов. А вот ночи на севере и западе отметятся низкими температурами – только +4...+8 градусов.

Когда ждать потепления

Диденко спрогнозировала, что потепление придет в Украину аж с 11 июня. Тогда столбики термометров наконец покажут +20...+25 градусов.