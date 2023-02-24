В Украине идет весеннее потепление: обнадеживающий прогноз синоптиков​

На этой неделе в восточных и северных областях значительно усилились морозы. Впрочем, синоптики дают надежду, что в Украину уже идет весеннее потепление.

Когда в Украине потеплеет

Во всех областях Украины заметно потеплеет уже в субботу. Ночью на Востоке и Севере возможны минусы. Однако они будут довольно-таки небольшими, – лишь до 4 градусов мороза.

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В темное время суток теплее всего будет на Западе. Там прогнозируют до +5. А днем – гораздо больше. В части областей 12 градусов тепла. Впрочем, это вовсе не самая высокая температура, прогнозируемая на 25 февраля. В частности, на Юге возможно даже +14…+16 градусов.

Прогноз погоды на 25 февраля / Скриншот из Укргидрометцентра

Ранее синоптики предупреждали, что в конце февраля возможны колебания температуры. В воскресенье в части областей температура снова немного снизится. Тем временем на Востоке – вырастет. В Донецкой области даже прогнозируют до +11 градусов.