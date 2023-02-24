Коли в Україні потепліє

У всіх областях України помітно потепліє вже в суботу. Вночі на Сході та Півночі ще можливі мінуси. Однак, вони будуть досить-таки невеликими, – лише до 4 градусів морозу.

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У темну пору доби найтепліше буде на Заході. Там прогнозують до +5. Натомість вдень – значно більше. У частині областей 12 градусів тепла. Втім, це зовсім не найвища температура, яка прогнозують на 25 лютого. Зокрема, на Півдні можливо навіть +14...+16 градусів.

Прогноз погоди на 25 лютого / Скриншот з Укргідрометцентру

Раніше синоптики попереджали, що наприкінці лютого можливі коливання температури. У неділю в частині областей температура знову трохи знизиться. Тим часом на Сході – зросте. На Донеччині навіть прогнозують до +11 градусів.

Зверніть увагу! Синоптикиня Наталка Діденко зазначила: "З найближчої синоптичної перспективи – субота буде дуже теплою, потім температура повітря урівноважиться".