Когда в Украине пройдут морозы и наконец потеплеет: обнадеживающий прогноз синоптиков

Уже к концу этой недели на всей территории нашего государства изменится погода. Морозы отойдут и снова вернется тепло. Даже ночью столбик термометра всего на несколько градусов опустится ниже нуля.

Когда в Украине пройдут морозы

В среду, 11 января, в Украине еще будет свирепствовать холодная погода: на северо-востоке ночью будет до -17 градусов, днем - до -9. Холоднее всего будет на Харьковщине, Сумщине. Также морозы будут досаждать и нашим военным и гражданским в Донецкой, Луганской и Запорожских областях.

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К счастью, холодная погода надолго не задержится. Уже с 12 января на Украину постепенно вернется тепло.

Сначала температура воздуха ночью поднимется до -10, а уже в выходные, 14 – 15 января, подскочит до +1 градуса. Потепление почувствуют украинцы во всех регионах.

Выходные удивят весенним теплом

Синоптики обнадеживают, что уже в субботу и воскресенье в большинстве своем на всей территории нашего государства как днем, так и ночью будет господствовать плюсовая температура.

"Наиболее жарко" будет на Юге. В частности, на территории временно оккупированного Крыма днем прогнозируется даже до +9 градусов. В Одессе, Херсоне и Николаеве будет до 6 – 7 градусов тепла.

Прогноз погоды на 14 января / Скриншот из Укргидрометцентра

Между тем, жителям западных областей, вероятно, понадобятся резиновые сапожки и зонтики. На выходных будет дождь, более того, местами возможен мокрый снег. Однако столбик термометра даже ночью будет достигать от 1 до 4 градусов тепла.

Заметим, что в воскресенье, 15 января, осадки прогнозируют в Умани, Черкассах и Полтаве. Кроме того, будет снег в Чернигове, Сумах, Харькове, Донецке и Луганске.

На Востоке Украины уже традиционно прохладнее, однако без больших "минусов". В частности, в воскресенье в Луганской области днем будет до +2 градусов, а ночью – до -2. В Донецкой области днем до +3 градусов, а ночью также до -2.

Прогноз погоды на 15 января / Скриншот из Укргидрометцентра