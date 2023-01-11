Когда в Украине пройдут морозы и наконец потеплеет: обнадеживающий прогноз синоптиков

11 января 2023, 08:00
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Источник:

Укргидрометцентр

Уже к концу этой недели на всей территории нашего государства изменится погода. Морозы отойдут и снова вернется тепло. Даже ночью столбик термометра всего на несколько градусов опустится ниже нуля.

Когда в Украине пройдут морозы

В среду, 11 января, в Украине еще будет свирепствовать холодная погода: на северо-востоке ночью будет до -17 градусов, днем - до -9. Холоднее всего будет на Харьковщине, Сумщине. Также морозы будут досаждать и нашим военным и гражданским в Донецкой, Луганской и Запорожских областях.

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К счастью, холодная погода надолго не задержится. Уже с 12 января на Украину постепенно вернется тепло.

Сначала температура воздуха ночью поднимется до -10, а уже в выходные, 14 – 15 января, подскочит до +1 градуса. Потепление почувствуют украинцы во всех регионах.

Выходные удивят весенним теплом

Синоптики обнадеживают, что уже в субботу и воскресенье в большинстве своем на всей территории нашего государства как днем, так и ночью будет господствовать плюсовая температура.

"Наиболее жарко" будет на Юге. В частности, на территории временно оккупированного Крыма днем прогнозируется даже до +9 градусов. В Одессе, Херсоне и Николаеве будет до 6 – 7 градусов тепла.

Прогноз погоды на 14 января / Скриншот из Укргидрометцентра

Между тем, жителям западных областей, вероятно, понадобятся резиновые сапожки и зонтики. На выходных будет дождь, более того, местами возможен мокрый снег. Однако столбик термометра даже ночью будет достигать от 1 до 4 градусов тепла.

Заметим, что в воскресенье, 15 января, осадки прогнозируют в Умани, Черкассах и Полтаве. Кроме того, будет снег в Чернигове, Сумах, Харькове, Донецке и Луганске.

На Востоке Украины уже традиционно прохладнее, однако без больших "минусов". В частности, в воскресенье в Луганской области днем будет до +2 градусов, а ночью – до -2. В Донецкой области днем до +3 градусов, а ночью также до -2.

Прогноз погоды на 15 января / Скриншот из Укргидрометцентра

Обратите внимание! Погода также оказывает влияние на ситуацию на поле боя. Так что ни одна операция наших защитников не обходится без синоптиков.

Начальник гидрометеорологической службы Командования Сил поддержки ВСУ полковник Рафиль Мусин рассказал, что во время оттепели, после морозов, обычно возникает проблема с проходимостью между дорогами с твердым покрытием.

"Потеплело и все "расквасило". Стараемся подсказывать, предупреждать – это важно для планирования перемещения войск, грузов", – сказал Мусин.
Автор: Юлія Лобурак