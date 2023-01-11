Коли в Україні минуть морози

У середу, 11 січня, в Україні ще лютуватиме холодна погода: на північному сході вночі буде до -17 градусів, вдень – до -9. Найхолодніше буде на Харківщині, Сумщині. Також морози докучатимуть і нашим військовим та цивільним у Донецькій, Луганській та Запорізьких областях.

Читайте також В Україну прийшли морози: у BBC проаналізували, як це вплине на війну

На щастя, холодна погода надовго не затримається. Уже з 12 січня в Україну поступово повернеться тепло.

Спочатку температура повітря вночі підійметься до -10, а вже на вихідних, 14 – 15 січня, підскочить до +1 градуса. Потепління відчують українці у всіх регіонах.

Вихідні здивують весняним теплом

Синоптики обнадіюють, що вже у суботу та неділю здебільшого на всій території нашої держави як вдень, так і вночі пануватиме плюсова температура.

"Найспекотніше" буде на Півдні. Зокрема, на території тимчасово окупованого Криму вдень прогнозують навіть до +9 градусів. В Одесі, Херсоні та Миколаєві буде до 6 – 7 градусів тепла.

Прогноз погоди на 14 січня / Скриншот з Укргідрометцентру

Тим часом жителям західних областей, ймовірно, знадобляться гумові чобітки та парасольки. На вихідних трохи дощитиме, ба більше, місцями можливий мокрий сніг. Однак стовпчик термометра навіть вночі сягатиме від 1 до 4 градусів тепла.

Зауважимо, що в неділю, 15 січня, опади також прогнозують в Умані, Черкасах та Полтаві. Окрім того, сніжитиме у Чернігові, Сумах, Харкові, Донецьку та Луганську.

На Сході України вже традиційно буде найпрохолодніше, однак без великих "мінусів". Зокрема, в неділю на Луганщині вдень буде до +2 градусів, а вночі – до -2. На Донеччині – вдень до +3 градусів, а вночі також до -2.

Прогноз погоди на 15 січня / Скриншот з Укргідрометцентру