Когда Украину примут в НАТО: политолог спрогнозировал, чего ждать дальше

Украина 30 сентября подала заявку на вступление в НАТО, однако предстоит еще непростой путь к членству. И на нем нам понадобится помощь.

Об этом 24 каналу рассказал политолог Николай Давидюк. Он отметил, что заявка Украины на вступление в НАТО подняла ставки в войне против России, однако стала ответом на ядерный шантаж Путина.

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Сегодня единственный легальный ответ на ядерный шантаж – это вступление в НАТО, где есть ядерные страны, готовые помогать. Можно многое другое придумать, но реальный ответ – это НАТО,

– подчеркнул политолог.

Украине нужен адвокат в НАТО

Впрочем, на пути от заявки к вступлению Украине нужна помощь – некий адвокат. Это должен быть человек, который будет прозванивать всех лидеров и дожимать их относительно решения принятия Украины в Альянс. Если наши лидеры будут делать это сами, это будет восприниматься не очень хорошо. Поэтому обычно в политике все работает так, что такую функцию берет на себя кто-то со стороны.

По словам Давидюка, это может быть, например, премьер-министр Канады Джастин Трюдо, президент Польши Анджей Дуда, премьер-министр Великобритании Лиз Трасс или кто-либо другой, кто представляет страну-члена НАТО, является близким к Украине, и при этом объективно равноудаленным.

"В свое время премьер-министр Британии Дэвид Камерон дожимал парламенты стран ЕС, которые не хотели голосовать за Украину относительно соглашения об экономическом сотрудничестве. Он просто прозванивал всех и дожимал в политическом и не только значении. Получилось. Поэтому сейчас тоже нужно кого-то, кто бы нам помог", – объяснил политолог.

Когда Украину могут принять в Альянс

Давидюк отметил, что сейчас около три четверти стран-членов НАТО поддерживают вступление Украины в Североатлантический Альянс. Впрочем, до сих пор не так много из них заявили об этом публично, а это очень важно для нас. Дело в том, что следующий саммит НАТО состоится в следующем году – ждать довольно долго, особенно учитывая то, что Путин постоянно угрожает ядерным ударом.

"Но если они начнут делать эти заявления публично, и их будет большинство, тогда мы поставим руководство лидеров НАТО в очень неудобную позицию, и им нужно будет принимать проукраинское решение. Вот это сейчас наша задача", – подчеркнул Давидюк.

Хотят ли сейчас нас там видеть? Нет, не хотят. Можем ли мы там быть? Можем. Берите от обратного – хотели ли нас видеть кандидатом в члены Европейского Союза? Нет, не хотели, но мы получили. Хотели ли нам давать безвиз? Нет, не хотели, но мы получили. Хотели ли с нами экономическое соглашение о сотрудничестве? Нет, не хотели, но мы получили,

– заметил он.

Политолог признал, что всегда будет кто-то, кто против. Главное – не сдаваться, и продолжать объяснять и настаивать на своем. Ведь сила Украины – в том, что она не сдается.

Для того чтобы максимально продвинуть свои интересы, для нашего государства очень важна политическая формула. Нужно общаться с населением тех стран, лидеры которых могут быть против вступления Украины в НАТО – например, Германия, Франция, Венгрия. Население этих стран могут изменить мнение своей власти по этому вопросу, и ситуация может измениться.

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Я думаю, что год может быть тем дедлайном, когда мы придем в НАТО. Это не много и не мало, это достаточно трезвая оценка,

– считает политолог.

Он добавил, что на примере Финляндии и Швеции видно, что полгода для вступления – это слишком мало. Ведь и у них есть нюансы – Турция несколько затягивает, а в Словакии россияне устроили правительственный переворот, но быстро не проголосовать.

У Украины подобных трудностей может быть больше, но некоторые страны согласуют быстрее, чем в случае Финляндии и Швеции.

"Я уверен, что если мы сейчас зададимся этой целью, и параллельно с войной, освобождением Лимана и других прекрасных украинских городов, будем убеждать отдельно взятые страны, то из трех четвертей сможет выйти буквально на 1 – 2 страны, которые будут против. Но даже их можно будет убедить", – говорит Давидюк.

Как отвечать на возражения

Политолог отметил, что уже звучит немало аргументов, почему вступление Украины в НАТО сейчас "не ко времени". Так, например, говорят, что сейчас нам нельзя вступать в Альянс, потому что идет война.

"Подождите, но ведь Путин сам сказал, что "спецоперация", какая война? Выходит, если не надо, то "спецоперация", когда надо, то война", – подчеркнул он.

Также кого-то возмущают неразрешенные территориальные вопросы. Но, по словам Давидюка, Украина может освободить свои территории собственной армией, не привлекая к этому войска НАТО. Альянс может защищать, например, свободную часть Украины, и не лезть на оккупированные территории.

Говорят, что есть территориальные претензии. У нас претензий нет, мы просто говорим: "Освободите наше",

– подчеркнул эксперт.

Николай Давидюк о пути Украины к вступлению в НАТО: смотрите видео

Украина готовит соглашение о гарантиях безопасности

Совместно с международными партнерами наше государство уже работает над двусторонним договором о гарантиях безопасности во время переходного периода вступления в НАТО. Этот процесс курирует глава ОП Андрей Ермак и бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен.

Проект этого договора уже передали дипломатам 30 стран-членов Североатлантического союза. Представитель президента в Верховной Раде Федор Вениславский считает, что этот документ может стать не только основой гарантий безопасности Украины, но и других потенциальных представителей такого коллективного соглашения.