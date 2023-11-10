"Если будете быстры и преданны": источники поведали о сроках и условиях вступления Украины в ЕС

После многообещающего визита в Киев президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и последующего исторического решения Еврокомиссии начать переговоры по членству с Украиной всем интересно, насколько быстро наше государство попадет в ЕС. Немного пролили свет на эти вопросы источники 24 Канала.

Еврокомиссия начнет скрининг украинского законодательства после принятия Европейским советом решения об открытии переговоров о вступлении. Впрочем, формальный проект переговоров представят позже, в 2024 году, когда Украина выполнит необходимые реформы. Об этом сообщает корреспондентка 24 Канала, ссылаясь на европейского чиновника.

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Еврокомиссия порекомендовала начать переговоры – что дальше

После рекомендации от ЕК это предложение рассмотрят главы правительств государств – членов ЕС на заседании Европейского совета, которое состоится 14 – 15 декабря в Брюсселе. Чтобы переговоры о вступлении Украины в Евросоюз начались, должно быть принято единодушное решение.

Еврокомиссия направила рекомендацию, несмотря на неполное выполнение Украиной семи рекомендаций, необходимых для открытия переговоров. В своем отчете Комиссия написала, что полностью проведены только четыре реформы, еще в трех пунктах есть пробелы. Европейский чиновник отметил, что именно поэтому Еврокомиссия даст еще одну оценку, но уже в марте 2024 года. В Брюсселе верят, что к тому времени Киев сможет реализовать необходимые изменения.

Европейский дипломат рассказал, что после этого Еврокомиссия порекомендует Европейскому совету проект переговоров. Именно это станет "формальным шагом" в открытии переговоров при единодушном согласовании со стороны всех государств – членов ЕС. В случае положительного сценария это произойдет весной 2024 года.

"Переговорные рамки устанавливают, сколько раз Комиссия должна обращаться в Совет относительно открытия или закрытия разделов и какими будут условия для этого. То есть Европейский совет должен предоставить Комиссии мандат на начало переговоров с Украиной и определить, что Комиссии разрешено делать самостоятельно, а когда она должна обращаться в Совет", – сказал собеседник.

В то же время в Брюсселе хотят сразу приступить к работе после политического решения Европейского совета. После этого начнется процесс скрининга. Отметим, что во время скрининга Еврокомиссия проанализирует, на каком уровне находится законодательство Украины в соответствии с Копенгагенскими критериями.

Эти критерии определил Европейский совет на заседании в Копенгагене в 1993 году. Согласно им, страна может вступить в ЕС, если выполнит три критерия – политический, экономический и членский.

Ранее процесс проверки законодательства занимал около двух лет, впрочем, его решили сократить. В Брюсселе считают, что скорость скрининга будет во многом зависеть от украинского правительства.

Мы извлекаем уроки из текущих раундов переговоров. Нет никаких причин для того, чтобы скрининг так растягивался во времени. Это не первый раз, когда Украина будет иметь дело с европейским законодательством,

– сказал дипломат на условиях анонимности.

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Открыть переговоры о вступлении легче "пакетом"

Высокопоставленный дипломат в Брюсселе говорит, что получить положительное решение об открытии переговоров по вступлению легче для блока стран. Отметим, что, кроме Украины, Еврокомиссия порекомендовала начать переговоры с Молдовой, а также с Боснией и Герцеговиной при определенных условиях.

"Если вы делаете разные пакеты, то вам легче заключить соглашение. Если у вас есть один пакет, то это гораздо сложнее", – сказал собеседник на условиях анонимности.

Однако в Брюсселе не берутся прогнозировать, будет ли расширение происходить волнами или каждая страна будет поступать отдельно. Не рассуждают и по поводу временных рамок.

"Скорость зависит от страны. Это процесс, основанный на заслугах. Если вы будете очень преданы и быстры, тогда все пойдет быстрее", – отметил источник.

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Внутренние реформы ЕС: когда их ждать

После возрождения политики расширения ЕС внутри блока начали активно обсуждать необходимость во внутренних реформах самого Евросоюза. Это может подразумевать фундаментальные изменения вплоть до трансформации договора о Евросоюзе.

Еврочиновники уже не раз выражали обеспокоенность эффективного функционирования ЕС в случае присоединения новых государств – членов. Пока их 27, а после расширения количество может превысить 30. Согласно действующему договору, решения должны приниматься Европейским советом единогласно, то есть одна страна может наложить вето и заблокировать процесс принятия решений. Но пока Еврокомиссия не видит оснований для таких реформ.

"Я думаю, что нет необходимости менять договор, чтобы действовать в рамках большего Евросоюза", – сказал дипломат.

Официально Еврокомиссия представит свое мнение о реформах во втором квартале 2024 года. Впрочем, чиновник ЕС заверил: для Украины важно то, что Комиссия не видит потребности в институциональных изменениях, поскольку этот процесс может оказаться очень "болезненным".